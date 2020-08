AG French Direct : Un événement sur les jeux francophones annoncé

Cet été, l’annulation de l’E3 2020 et l’impossibilité pour les éditeurs et les développeurs de se rendre au contact du public a fait naître de multiples événements en ligne, permettant de lever le voile sur de nombreux titres à venir et de centraliser plusieurs informations au même endroit. C’est pourquoi, dans cette optique, ActuGaming est fier de vous annoncer AG French Direct, un événement centré sur les jeux français.

La scène française sous les projecteurs

En tant que relais entre vous – lecteurs -, et l’information, nous avons pu voir tous les bénéfices que cette mode née du Nintendo Direct avait apporté. De nombreux titres indépendants ont pu ainsi être mis en lumière grâce à ce nouveau format de communication, tout comme d’autres jeux qui seraient passés sous le radar de bon nombre d’entre vous s’ils n’avaient pas été présents lors de ces shows, en dépit même de la qualité de ces jeux.

Et s’il faut bien avouer que la multiplicité de ces événements a de quoi donner le tournis, elle permet de donner plus de temps aux développeurs pour parler directement à la communauté, plutôt qu’à travers des communiqués de presse.

Malheureusement, ces événements sont encore relativement fermés, surtout pour les studios qui ne peuvent pas se permettre de s’y inviter. C’est notamment le cas de studios français, qui font face à la forte concurrence des studios d’Outre-Atlantique et même d’Europe, malgré le rayonnement de la fameuse french touch à l’international. C’est pourquoi, dans cette volonté de mettre en avant la scène française – notamment indépendante, nous lançons aujourd’hui l’initiative AG French Direct.

Qu’est-ce que « AG French Direct » ?

AG French Direct, c’est un événement exclusif ActuGaming qui met en avant les productions françaises. Cette initiative 100% indépendante vise à mettre en lumière les créateurs francophones à travers une présentation en ligne à travers une vidéo d’une bonne trentaine de minutes. Cela sera suivi de diverses interviews, previews et discussions avec les développeurs.

Encore un Direct nous direz-vous. Mais avec l’AG French Direct, il ne sera pas question de promettre moult « World Premiere » tonitruants ou de présenter « le futur du jeu vidéo », mais de laisser la parole aux développeurs français qui pourront présenter leur jeu directement en s’adressant à vous, à travers de nombreux journaux de développeurs, et ce en français naturellement.

Bien entendu, vous retrouverez tout de même des annonces exclusives et des jeux présentés en avant-première, des trailers pour les titres à venir, des dates de sortie ou du gameplay inédit et tout un tas d’autres choses dont on vous laissera la surprise.

Quand se déroule l’AG French Direct ?

Cette première édition de l’AG French Direct aura lieu le 26 août à 17 heures. Vous pourrez assister à la présentation en live sur notre chaîne YouTube ainsi que sur l’AGTV et l’ensemble de nos réseaux. Suite à la présentation, vous retrouverez de multiples interviews des développeurs qui se cachent derrière les jeux que vous aurez vu, ainsi que plusieurs previews exclusives.

Vous aurez ensuite rendez-vous sur la chaîne Twitch pour plusieurs heures de live en compagnie de nos rédacteurs et des plusieurs développeurs, qui viendront présenter leur jeu et répondre à vos questions. Les différents panels seront communiqués plus tard avec un planning complet des intervenants.

Première liste de participants

Pour cette première édition, nous avons la chance de compter sur plus d’une trentaine de studios et d’éditeurs qui participeront à cet événement, comme :

The Game Bakers

Arkane Studios

Goblinz Studio

Novaquark

Artefacts Studio

Splashteam

CCCP

Microids

Redlock Studio

Atypique Studio

Passtech Games

Lozange Lab

Flying Oak Games

Tea for Two

RyseUp Studios

Piece of Cake Studios

Un Je Ne Sais Quoi

Et (bien) plus encore…

Si certains de ses studios ne sont pas tous basés en France, la majeure partie des jeux présentés sont gérés par des francophones. Etre un peu chauvin n’a jamais fait de mal, et le but de l’AG French Direct sera de donner du temps à ces studios pour mettre leur travail en lumière, qu’ils soient indépendants ou en collaboration avec des éditeurs.

Un événement 100% indépendant

Enfin, terminons par une précision qui nous parait tout naturelle mais qu’il est important d’aborder : l’AG French Direct est un événement 100% indépendant. Mettons de côté les fantasmes ambigus des relations presse/studios, il s’agit d’une initiative de notre équipe sans aucune contrepartie. Nos previews et interviews exclusives seront bien évidemment totalement objectives, comme cela a toujours été le cas depuis la création du site.

Partenariat avec GOG

Comme vous l’avez sans doute remarqué, l’événement sera en partenariat avec GOG.com. Toujours dans une démarche indépendante, cette collaboration permettra de mettre en lumière notre événement ainsi qu’apporter de la visibilité aux différents jeux montrés. GOG partage nos valeurs et il était tout naturel de se rapprocher d’eux pour cet événement.

Encore une fois, le but de l’AG French Direct est d’instaurer une proximité entre le public et les studios francophones, afin de vous faire découvrir tout le savoir-faire des jeux créés dans l’Hexagone et au delà de ses frontières, par des développeurs francophones. Nous vous tiendrons régulièrement informé des nouveautés de cet événement, qui, on le rappelle, aura lieu le 26 août à 17 heures. D’autres partenaires, studios et acteurs seront dévoilés au fur et à mesure.