Durée de vie Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre : Combien de temps dure le jeu ?

Développé par Artefacts Studio et édité par Dear Villagers, Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre est la première adaptation vidéoludique de l’aventure audio médiévale-fantastique lancée par l’auteur John Lang il y a environ vingt ans. Cet article a pour objectif de vous aider à y voir un peu plus clair sur la durée de vie du jeu.

Combien de temps pour finir Le Donjon de Naheulbeuk ?

Souhaitant étoffer l’histoire d’origine et proposer des affrontements stratégiques intégrant les traditionnels jets de dés des jeux de rôle, le T-RPG bénéficie d’un bon rapport qualité/prix. Le temps que vous y consacrerez dépendra du mode de difficulté choisi, de votre efficacité au combat, de votre bonne étoile (forcément !) et de votre volonté à faire les quêtes secondaires, résoudre les énigmes annexes et améliorer vos personnages au maximum, ce qui inclus la récupération de l’équipement épique pour chacun d’eux.

Voici ce qu’il faut savoir sur la durée de vie du titre en mode « Ballade de Taverne », l’équivalent du mode « Normal » :

Terminer le scénario principal : 25 heures environ

Scénario + quêtes secondaires : 30 heures environ

Faire le jeu à 100% : entre 30 et 35 heures

Concernant la rejouabilité, notez que celle-ci est quasiment inexistante en raison d’un très modeste système de choix oubliable. Seul le souhait de vouloir profiter d’un gameplay légèrement différent et d’adapter votre tactique en fonction du 8ème compagnon qui rejoindra ou non votre équipe d’aventuriers pourra éventuellement vous convaincre de relancer le titre.

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre est disponible depuis le 17 septembre sur PC. Vous pouvez aussi consulter notre test du jeu.