Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre lance sa Chicken Edition sur consoles

Disponible depuis septembre 2020 sur PC, Le Donjon de Naheulbeuk : L’amulette du Désordre arrive enfin sur consoles comme prévu. L’occasion pour le studio de nous partager un trailer de lancement pour sa Chicken Edition.

Une version qui va vous voler dans les plumes

L’arrivée sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch se sera faite attendre mais elle est disponible pour la plus grande joie des fans de la saga MP3. Disponible sur les boutiques en ligne comme en édition physique, cette Chicken Edition contient le jeu de base ainsi que sa première extension sortie le mois dernier.

Si vous souhaitez vous procurer une version console de Le Donjon de Naheulbeuk : L’amulette du Désordre, n’hésitez pas à régulièrement jeter un œil du côté de chez Amazon pour un prix plus démocratique ou chez les revendeurs en ligne habituels que sont GOG, Steam ou l’Epic Games Store.