Le Donjon de Naheulbeuk : l’Amulette du Désordre arrivera sur consoles cet été

Si vous n’aviez pas pu l’essayer sur PC, rassurez-vous car Le Donjon de Naheulbeuk : l’Amulette du Désordre arrive bientôt sur consoles. L’occasion pour les fans de mettre les mains sur l’adaptation jeu vidéo de la célèbre saga en MP3.

Avec une Chicken Edition

L’éditeur Dear Villagers et le studio Artefacts annoncent que Le Donjon de Naheulbeuk : l’Amulette du Désordre sortira sur PS4, Xbox One et Switch cet été sans plus de précision. En plus de rajouter l’appellation « Chicken Edition », le titre sortira en version physique uniquement sur PS4 et Switch.

Pour rappel le jeu est un RPG tactique dont l’univers est adapté de la célèbre série que vous aviez peut-être suivi sous format MP3 il y a longtemps. Ses nombreuses références à l’héroic-fantasy, son humour et ses personnages iconiques ont largement fait son succès. Un esprit que le soft semble avoir bien repris d’après notre test qui souligne également quelques défauts tout de même.

Le Donjon de Naheulbeuk : l’Amulette du Désordre est d’ores et déjà disponible sur PC via Steam, GOG, et Epic Games Store.