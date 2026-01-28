Le brawler Scott Pilgrim EX refait parler de lui avec une date de sortie

Deux personnages rejoignent la lutte

Tribute Games nous reparle enfin de Scott Pilgrim EX avec deux annonces à la clé, présentées dans cette nouvelle bande-annonce. La première, c’est que deux personnages viennent s’ajouter au roster du beat’em all, à savoir le célèbre Matthew Patel et Robot-01. On découvre les deux en action dans cette nouvelle vidéo de gameplay. Le studio en profite également pour nous annoncer que ce Scott Pilgrim EX sera disponible dès le 3 mars prochain.

Pour rappel, ce nouveau jeu propose une intrigue inédite dans laquelle son suit Scott et Ramona ainsi que leurs alliées dans une grande bataille au sein de Toronto, coupée en trois par les gangs des Aliens, des Démons, et des Végans. Le jeu prend la forme d’un beat’em all jouable en solo ou à plusieurs (aussi bien en ligne que sur un même canapé), pour créer plus de combos et de chaos.

Scott Pilgrim EX est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date.