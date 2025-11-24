L’acteur Udo Kier, qui devait apparaitre dans le jeu OD de Kojima, est décédé à l’âge de 81 ans
Le monde du cinéma et du divertissement dans son ensemble pleure aujourd’hui la perte d’un grand talent. L’acteur allemand Udo Kier est décédé à l’âge de 81 ans, comme le confirme son compagnon Delbert McBride chez Variety. Un artiste que l’on a notamment pu voir dans de nombreux films de Rainer Werner Fassbinder ou de Lars von Trier, de Dancer in the Dark à Dogville en passant par Epidemic, ainsi que dans des films plus hollywoodiens comme Blade ou Ace Ventura.
Hideo Kojima rend hommage à l’acteur
Au-delà de son immense filmographie, Udo Kier était aussi apparu aux crédits de certains jeux vidéo, comme ceux de Command and Conquer : Alerte Rouge 2 au début du siècle, puis Martha is Dead parmi ses travaux les plus récents. Il était également prévu comme étant l’une des têtes d’affiche du jeu OD, le prochain titre de Hideo Kojima. Ce dernier lui a rendu hommage en apprenant sa disparition :
« Je suis sans voix. Tout s’est passé beaucoup trop vite. En raison de la grève, le tournage d’« OD » a été interrompu pendant une longue période et nous avons dû le reporter à l’année suivante. Même pendant ce temps, Udo et moi avons échangé régulièrement des courriels. Nous sommes restés en contact étroit. Lors de notre rencontre à Milan fin septembre, il m’a confié son impatience de voir le tournage reprendre l’année suivante. Il débordait d’énergie, et ses expressions typiques d’Udo me faisaient beaucoup rire. Je n’arrive toujours pas à y croire. Udo n’était pas qu’un simple acteur. Il était une véritable icône de son époque. Nous avons perdu une grande icône. Il n’y en aura jamais d’autre comme lui. Udo, repose en paix. Je ne t’oublierai jamais. »
Un acteur emblématique avec une sacrée présence, qui manquera à beaucoup. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
Crédits photo : Kelly Puleio
