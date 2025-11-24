L’acteur Udo Kier, qui devait apparaitre dans le jeu OD de Kojima, est décédé à l’âge de 81 ans

Hideo Kojima rend hommage à l’acteur

Au-delà de son immense filmographie, Udo Kier était aussi apparu aux crédits de certains jeux vidéo, comme ceux de Command and Conquer : Alerte Rouge 2 au début du siècle, puis Martha is Dead parmi ses travaux les plus récents. Il était également prévu comme étant l’une des têtes d’affiche du jeu OD, le prochain titre de Hideo Kojima. Ce dernier lui a rendu hommage en apprenant sa disparition :

« Je suis sans voix. Tout s’est passé beaucoup trop vite. En raison de la grève, le tournage d’« OD » a été interrompu pendant une longue période et nous avons dû le reporter à l’année suivante. Même pendant ce temps, Udo et moi avons échangé régulièrement des courriels. Nous sommes restés en contact étroit. Lors de notre rencontre à Milan fin septembre, il m’a confié son impatience de voir le tournage reprendre l’année suivante. Il débordait d’énergie, et ses expressions typiques d’Udo me faisaient beaucoup rire. Je n’arrive toujours pas à y croire. Udo n’était pas qu’un simple acteur. Il était une véritable icône de son époque. Nous avons perdu une grande icône. Il n’y en aura jamais d’autre comme lui. Udo, repose en paix. Je ne t’oublierai jamais. »

Un acteur emblématique avec une sacrée présence, qui manquera à beaucoup. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Crédits photo : Kelly Puleio