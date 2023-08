Switch : 129 millions de consoles vendues, Zelda: Tears of Kingdom passe le cap des 18,5 millions

La Switch s’apprête à franchir une nouvelle étape

En mai dernier, on apprenait que la Nintendo Switch s’était écoulée à 125,62 millions d’exemplaires. Un chiffre désormais révolu puisque Nintendo annonce avoir vendu presque quatre millions de consoles supplémentaires, pour arriver à 129,53 millions de Switch dans nos foyers, au 30 juin dernier. Autant dire que le cap des 130 millions peut aujourd’hui avoir été dépassé, ce qui confirme que la console se vend à un rythme toujours aussi régulier même après tant d’années de commercialisation.

Reste à voir si dans ces conditions, Nintendo est prêt à lever le voile sur la console qui va succéder à la Switch. Les dernières rumeurs crédibles parlent d’une sortie de cette machine nouvelle génération durant la seconde moitié de 2024, ce qui ralentirait considérablement les ventes de la Switch. Toujours est-il que cette dernière pourrait bien avoir assez de jambes pour aller titiller le score de la PS2, vendue à plus de 155 millions.

Zelda: Tears of the Kingdom vise déjà les 20 millions

Au rayon des jeux, c’est The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est au cœur des charts du dernier trimestre. En un mois et demi seulement, cette suite s’est vendue à 18,51 millions d’exemplaires (au 30 juin également). Autrement dit, il ne lui reste « plus que » 12 millions d’unités à vendre à afin de rattraper son grand frère Breath of the Wild.

Cela reste déjà suffisant pour le faire entrer dans le fameux top 10 des jeux Nintendo les plus vendus sur Switch, qui est le suivant :

Mario Kart 8 Deluxe : 55,46 millions Animal Crossing: New Horizons : 42,79 millions Super Smash Bros. Ultimate : 31,77 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 30,65 millions Super Mario Odyssey : 26,44 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 25,92 millions Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet : 22,66 millions Super Mario Party : 19,39 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 18,51 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 16,17 millions

Avec tout cela, l’entreprise japonaise enregistre un excellent trimestre avec des chiffres qui sont tous en hausse, également aidée par la sortie du film Super Mario Bros. Selon l’analyste Oscar Lemaire, le film (qui est aujourd’hui le plus gros succès au box-office de 2023) aurait permis à Nintendo d’engranger plus de 100 millions de bénéfices nets. En bref, tout va bien pour Nintendo, comme d’habitude.

On peut donc grossièrement estimer que Nintendo a gagné environ 100 millions d'euros grâce au film Mario (pour l'instant). — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) August 3, 2023