La saison 4 de la série The Witcher se montre dans une nouvelle bande-annonce pleine d’action

Un changement de ton qui perturbe forcément

On ne sait pas vraiment si c’est le look de Geralt en lui-même ou son ton assez différent qui nous fait décrocher ici, mais cette bande-annonce de la saison 4 de The Witcher est pour le moins particulière à regarder.

Malgré tout, les fans de cette adaptation laisseront peut-être sa chance au produit, ne serait-ce que pour voir si ce virage sera bien géré (la série semble attaquer le sujet du renouveau de Geralt de manière meta), ou pour constater l’évolution de Ciri qui prend ici son envol en rejoignant le groupe des Rats. Le sorceleur va quant à lui constituer son groupe pour la retrouver, que les lecteurs des romans connaissent bien.

La saison 4 de la série The Witcher sera diffusée dès le 30 octobre sur Netflix. Pour rappel, une cinquième et dernière saison est d’ores et déjà prévue par la plateforme de streaming. Et pour celles et ceux qui ne suivent pas la série en VO, vous retrouverez la même bande-annonce en VF ci-dessous.