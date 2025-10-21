La PS6 aura besoin de quelque chose de différent, et pas juste de la puissance, selon Shuhei Yoshida (ex-Sony)

La jeune génération se doit d’innover

La génération PS5/Xbox Series est désormais plus proche de sa fin que de ses débuts, même si cela ne se ressent pas forcément. C’est là que l’on voit tous les problèmes de la course à la puissance, quand les consoles ne sont pas exploitées jusqu’au bout et où la technologie ne peut plus faire de bonds aussi significatifs que par le passé. Et c’est quelque chose que Sony va devoir régler avec sa PS6 selon Shuhei Yoshida, qui pense qu’avoir davantage de puissance, et rien que ça, ne sera pas forcément une bonne idée :

« Les graphismes ont presque atteint un niveau tel que même moi, je ne peux plus distinguer certaines fonctionnalités, comme le ray tracing ou non, sauf si cela est montré via des images côte à côte. À mon avis, PlayStation ne peut clairement pas faire ce qu’elle fait depuis longtemps : juste augmenter la puissance graphique et offrir des expériences haut de gamme. Ils pourraient bien se contenter de cela, mais cela reste un public de niche pour l’instant. »

Pas fataliste sur la situation, il pense que la nouvelle présidence de PlayStation sera capable d’innover ici, notamment parce qu’elle possède dans ses rangs des personnes un peu plus jeunes que d’habitude :

« Je trouve vraiment pertinent que PlayStation ait une nouvelle génération de dirigeants. Hideaki Nishino a la quarantaine, il a environ 46 ans, donc une génération beaucoup plus jeune. Jusqu’à Jim Ryan, c’était toujours notre génération, la première génération de dirigeants PlayStation, qui dirigeait l’entreprise, mais maintenant Nishino et Hermen Hulst sont beaucoup plus jeunes, ce qui leur permet d’innover. Ils n’ont pas besoin de suivre ce que PlayStation a fait par le passé. »

Il exprime également sa confiance envers Mark Cerny, tout en évoquant le cas du PlayStation Portal, dont il avait du mal à saisir l’intérêt jusqu’à l’avoir en main. Et c’est aussi peut-être par là que la génération de la PS6 se dirige, avec une offre nomade complémentaire de la console de salon, à la Nintendo. Allez savoir.