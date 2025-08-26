Il n’y a pas besoin d’une PS6 dans un futur proche selon Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV et XVI)

La génération actuelle convient encore

Le producteur de Final Fantasy XIV et Final Fantasy XVI est revenu sur la question chez Feed4Gamers lorsque le site lui a demandé si son MMO pourrait continuer sa vie sur la prochaine génération de consoles. Une possibilité pour Yoshi-P, qui veut de toute façon rendre son jeu le plus accessible possible sur le plus grand nombre de plateformes, même s’il sent que le public n’est pas forcément prêt à l’idée de passer à la génération suivante :

« Bien sûr, il est toujours possible de proposer notre jeu sur ces plateformes [la PS6 et la prochaine Xbox], car mon objectif est de proposer Final Fantasy XIV au plus grand nombre de joueurs possible. […] Mais du point de vue des joueurs, je pense qu’il n’est pas vraiment nécessaire de développer de nouvelles consoles, car je pense qu’actuellement, les joueurs sont satisfaits de la Xbox Series X, de la PS5 ou de la Switch 2. Et honnêtement, du point de vue des joueurs aussi, les consoles sont chères. »

Un sentiment populaire qui n’empêchera pas Sony et Microsoft de penser à la suite côté hardware, mais il y a effectivement encore beaucoup à faire sur cette génération avant de passer à la suivante. Du moins, on l’espère pour notre portefeuille.