Il n’y a pas besoin d’une PS6 dans un futur proche selon Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV et XVI)

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Les cinq premières années de cette génération sont passées tellement vite qu’il est facile d’avoir le sentiment que cette période vient tout juste de démarrer. Alors quand Xbox ou PlayStation évoquent une nouvelle génération qui pourrait arriver d’ici deux à trois ans, tout le monde souffle du nez à l’idée de devoir à nouveau passer à la caisse. Et si certains grands noms dans l’industrie ressentent déjà le besoin de passer à de nouvelles machines, d’autres comme Naoki Yoshida n’en voient pas beaucoup l’intérêt.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Sonic Racing CrossWorlds : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine bêta du jeu

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Sonic Racing CrossWorlds : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine bêta du jeu

Test Gears of War : Reloaded – Toutes les bonnes choses dépérissent

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Test Gears of War : Reloaded – Toutes les bonnes choses dépérissent

Lumines Arise : Le puzzle game façon « Tetris vertical » de Monstars et Enhance sortira le 11 novembre sur PC, PS5 et PSVR 2

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Lumines Arise : Le puzzle game façon « Tetris vertical » de Monstars et Enhance sortira le 11 novembre sur PC, PS5 et PSVR 2

Baby Steps repousse sa sortie, Little Witch in the Woods prend du retard, et c’est encore à cause de Hollow Knight Silksong

pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Baby Steps repousse sa sortie, Little Witch in the Woods prend du retard, et c’est encore à cause de Hollow Knight Silksong
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Sonic Racing CrossWorlds : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine bêta du jeu
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Sonic Racing CrossWorlds : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine bêta du jeu
Il n’y a pas besoin d’une PS6 dans un futur proche selon Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV et XVI)
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Il n’y a pas besoin d’une PS6 dans un futur proche selon Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV et XVI)
Duet Night Abyss : Le RPG free-to-play sortira en octobre et présente un modèle économique sans gacha
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Duet Night Abyss : Le RPG free-to-play sortira en octobre et présente un modèle économique sans gacha
Lumines Arise : Le puzzle game façon « Tetris vertical » de Monstars et Enhance sortira le 11 novembre sur PC, PS5 et PSVR 2
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Lumines Arise : Le puzzle game façon « Tetris vertical » de Monstars et Enhance sortira le 11 novembre sur PC, PS5 et PSVR 2
Baby Steps repousse sa sortie, Little Witch in the Woods prend du retard, et c’est encore à cause de Hollow Knight Silksong
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Baby Steps repousse sa sortie, Little Witch in the Woods prend du retard, et c’est encore à cause de Hollow Knight Silksong
Hideo Kojima a des idées pour un Death Stranding 3, mais souhaite que quelqu’un d’autre réalise le jeu
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Hideo Kojima a des idées pour un Death Stranding 3, mais souhaite que quelqu’un d’autre réalise le jeu
LightSpeed Japan Studio, dirigé par Hideaki Itsuno (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma) continue de s’agrandir
Image d\'illustration pour l\'article : LightSpeed Japan Studio, dirigé par Hideaki Itsuno (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma) continue de s’agrandir
Nintendo : Beaucoup de studios auraient du mal à obtenir des kits de développement pour la Switch 2
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo : Beaucoup de studios auraient du mal à obtenir des kits de développement pour la Switch 2
Demonschool reporte sa sortie, pour ne pas faire face à Hollow Knight Silksong
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Demonschool reporte sa sortie, pour ne pas faire face à Hollow Knight Silksong
LEGO Batman Legacy of the Dark Knight : Durée de vie, personnages, monde ouvert… Notre interview avec Jonathan Smith
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Batman Legacy of the Dark Knight : Durée de vie, personnages, monde ouvert… Notre interview avec Jonathan Smith
Hermen Hulst revient sur le sujet des jeux service chez PlayStation et sur les leçons apprises
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Hermen Hulst revient sur le sujet des jeux service chez PlayStation et sur les leçons apprises
Valor Mortis : Nos premieres impressions sur ce Souls-Like original en vue à la première personne
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Valor Mortis : Nos premieres impressions sur ce Souls-Like original en vue à la première personne
REPLACED ne sortira finalement qu’au printemps 2026, son studio donne des nouvelles
pc
xbox series
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : REPLACED ne sortira finalement qu’au printemps 2026, son studio donne des nouvelles
Keeper : Nos premières impressions après avoir vu le jeu à la Gamescom 2025
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Keeper : Nos premières impressions après avoir vu le jeu à la Gamescom 2025
Le réalisateur de Dead or Alive 6, Yohei Shimbori, quitte Bandai Namco après avoir travaillé sur Tekken 8
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le réalisateur de Dead or Alive 6, Yohei Shimbori, quitte Bandai Namco après avoir travaillé sur Tekken 8
Silent Hill f : notre interview avec Motoi Okamoto (producteur) et Al Yang (directeur) entre beauté et terreur, les coulisses d’un nouvel opus marquant
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill f : notre interview avec Motoi Okamoto (producteur) et Al Yang (directeur) entre beauté et terreur, les coulisses d’un nouvel opus marquant
Ubisoft : Le PDG Yves Guillemot est appelé à comparaitre devant le tribunal suite aux affaires de harcèlement dans l’entreprise
Image d\'illustration pour l\'article : Ubisoft : Le PDG Yves Guillemot est appelé à comparaitre devant le tribunal suite aux affaires de harcèlement dans l’entreprise
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 août (Lost Soul Aside, Metal Gear Solid Delta, Shinobi…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 25 août (Lost Soul Aside, Metal Gear Solid Delta, Shinobi…)
Silent Hill f : On a joué 4 heures, trop d’action pour un Silent Hill ?
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill f : On a joué 4 heures, trop d’action pour un Silent Hill ?
Le premier Splitgate va finalement survire malgré l’arrêt de ses serveurs, motivé par le mouvement Stop Killing Games
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Le premier Splitgate va finalement survire malgré l’arrêt de ses serveurs, motivé par le mouvement Stop Killing Games
On a revu The Blood of Dawnwalker, le jeu des créateurs de The Witcher 3, et c’est toujours aussi intriguant
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a revu The Blood of Dawnwalker, le jeu des créateurs de The Witcher 3, et c’est toujours aussi intriguant
Avec Black Myth: Zhong Kui, Game Science voulait produire quelque chose de neuf plutôt qu’un DLC pour Wukong
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Avec Black Myth: Zhong Kui, Game Science voulait produire quelque chose de neuf plutôt qu’un DLC pour Wukong
Tides of Tomorrow : On a enfin pu voir le nouveau jeu des Français de DigixArt (Road 96)
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tides of Tomorrow : On a enfin pu voir le nouveau jeu des Français de DigixArt (Road 96)
skate. : Le prochain épisode de la série d’EA fera parler de lui cette semaine avec une date pour son accès anticipé
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : skate. : Le prochain épisode de la série d’EA fera parler de lui cette semaine avec une date pour son accès anticipé