Kosmocean The Endless Sea : Un nouveau trailer de gameplay pour le jeu d’exploration sous-marine, et une démo est disponible

Under the Sea

Sur ce Kosmocean : The Endless Sea, vous suivez le périple de Ikki qui en compagnie de son grand père sur une petite île, fabriqueront un sous-marin. C’est ici que débutera l’aventure d’Ikki qui après une catastrophe, va se retrouver séparé de son grand père. Vous devrez vadrouiller à bord de votre sous-marin pour le retrouver, et visiter le tréfond des océans où rôdent bien des dangers.

Ce nouveau trailer nous montre pour le coup que nous devrons nous confronter à quelques monstres sous-marins pas très sympas. De plus, il y aura également quelques boss qu’il faudra terrasser avec le petit arsenal de notre mini bolide. Le tout, dans une esthétique dessinée à la main du plus bel effet, et qui charme directement. Au passage, notez qu’une démo est d’ores et déjà disponible pour le titre, si vous voulez le tester pour en faire votre propre avis.

Kosmocean : The Endless Sea sortira en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch et Switch 2, sans la moindre précision. Vous pouvez désormais ajouter votre jeu sur votre liste de souhaits, et pourquoi pas télécharger sa démo si le cœur vous en dit.