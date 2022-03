Kirby et le Monde Oublié, où le trouver au meilleur prix ?

Cette fin du mois de mars est particulièrement chargée, notamment en ce qui concerne ce 25 mars. Mais s’il y a bien une sortie que tout le monde guette du coin de l’œil histoire de s’offrir une petite bouffée d’air frais, c’est bien celle de Kirby et le Monde Oublié. Notre petit héros tout rose est enfin de retour dans une aventure inédite et ambitieuse, avec des nouveautés de gameplay qui ont déjà fait le tour d’Internet. Pour celles et ceux qui ne résisteraient pas à toute cette mignonitude, voici où trouver Kirby et le Monde Oublié au meilleur prix.

Où trouver Kirby et le Monde Oublié au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Kirby et le Monde Oublié est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Kirby et le Monde Oublié sera disponible sur Switch dès le 25 mars 2022. Notre test est également disponible pour en savoir plus sur ce nouvel épisode.