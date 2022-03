Elden Ring : Deux semaines après la sortie, 12 millions d’unités vendues

Depuis sa sortie, on attendait les premiers chiffres de ventes d’Elden Ring afin de mesurer pleinement son impact auprès du public. Après des indications plus ou moins claires sur le phénomène qu’est en train de devenir le jeu, Bandai Namco et From Software se décident enfin à nous donner un chiffre plus concret, et le résultat est frappant.

Des chiffres qui impressionnent

Ce sont donc 12 millions de copies d’Elden Ring qui ont été vendues à ce jour, que ce soit des copies physiques ou des copies numériques. Un chiffre évidemment colossal, d’autant plus pour un genre considéré comme étant de niche il y a de cela quelques années seulement, et qui est digne d’énormes licences présentes depuis des années sur le marché.

A titre de comparaison, en 2020, Dark Souls III avait atteint les 10 millions de ventes en quatre années de commercialisation, tandis que la série Dark Souls dans son ensemble atteignait les 27 millions. Autant dire qu’Elden Ring signe ici l’accomplissement de tout le travail de From Software, enfin reconnu par un plus large public.

Hidetaka Miyazaki partage sa surprise et sa gratitude suite à cette nouvelle :

« C’est stupéfiant de voir combien de personnes ont joué à Elden Ring. Je tiens à exprimer nos sincères remerciements au nom de toute l’équipe de développement. »

