Kirby et le Monde Oublié : Un excellent Kirby 3D ? Test en vidéo

Officialisé en septembre dernier, Kirby et le Monde Oublié est le dernier jeu de la franchise de Nintendo. Notre petite boule rose s’aventure dans un univers 3D plus ouvert et marque un certain renouveau pour la série. Avec de bonnes intentions et un gameplay toujours aussi solide et adorable, le titre a de quoi séduire les fans et les nouveaux joueurs et nouvelles joueuses. On vous partage nos impressions dans ce test en vidéo.

Kirby et le Monde Oublié est déjà disponible sur Nintendo Switch.