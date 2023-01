Accueil » Actualités » Killer Klowns from Outer Space : The Game présente ses horribles clowns

Annoncé à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2022, Killer Klowns from Outer Space : The Game a autant créé la surprise que l’indifférence. Réalisé par Teravision Games, sous l’œil attentif du créateur de Friday the 13th : The Game, ce jeu exclusivement multijoueur a pourtant de bonnes chances de trouver son public.

Il faut dire que Friday the 13th : The Game aura réussi à se créer une véritable petite communauté de joueurs à travers le monde, avec son concept asymétrique permettant tour à tour d’incarner le méchant tueur, et les gentils survivants. Malgré un accueil critique plutôt froid.

L’étrange adaptation nous en dit plus sur ses méchants

Trop comparé à Friday the 13th : The Game pour son bien, Killer Klowns from Outer Space : The Game a pourtant un atout majeur à faire valoir, l’originalité de son univers. Parce que le film dont il s’inspire n’est pas bien connu, mais aussi que celui-ci met en scène des protagonistes pour le moins singuliers…

Des protagonistes que le développeur nous détaille aujourd’hui un peu plus, via une courte vidéo mettant chacun des clowns en scène. L’occasion de se rendre compte, si ce n’était pas déjà fait, que chacun de ces monstres a de solides arguments à faire valoir pour effrayer l’auditoire de Killer Klowns from Outer Space : The Game.

Attendu sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S, Killer Klowns from Outer Space : The Game devrait sortir dans le courant de l’année 2023. En attendant, on vous renvoie évidemment à nos premières impressions, écrites à chaud après l’avoir vu tourner à la Gamescom 2022.