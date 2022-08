Accueil » Actualités » Killer Klowns from Outer Space: The Game : Un jeu multijoueur asymétrique inspiré du film se dévoile

Le monde du jeu multijoueur horrifique et asymétrique semble gouverné depuis pas mal de temps par Dead by Daylight, même si d’autres jeux, tels que Friday the 13th: The Game, ont pu s’y essayer. Au cours de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022, un nouveau titre a été annoncé et vient compléter le genre, en la présence de Killer Klowns from Outer Space: The Game.

Clowns vs Survivants

À l’occasion de cette adaptation du film sorti en 1988, on retrouve justement le directeur exécutif de Friday the 13th: The Game, Randy Greenback. Et les ingrédients reprennent ce que l’on peut connaître de ce type de jeu.

D’un côté, trois clowns venus tout droit de l’espace dans le but d’enlever des civils, et de l’autre, ces mêmes civils, luttant pour survivre face à cette invasion. Les parties prendront la forme d’un 3 contre 7, où chaque clan doit coopérer pour s’octroyer la victoire.

Les clowns peuvent user d’habilités spéciales et d’armes extraterrestres pour capturer leurs cibles, et les survivants, disposant de différentes classes, sont voués à fouiller le décor à la recherche de loot et d’armes afin d’échapper, ou de contrer, les envahisseurs.

L’action se déroulera, à l’image du film, à Crescent Cove, et la disposition de certains éléments de l’environnement variera à chaque partie, en offrant son lot d’interactions stratégiques auprès des deux équipes. Les parties seront également rythmées et renouvelées par l’intermédiaire d’objectifs dynamiques.

En bref, les amateurs du genre ne devraient pas être trop dépaysés, même s’il faut souligner que souvent, le « méchant » est tout seul, alors qu’ici il y en a trois. À voir si l’équilibrage tiendra le coup, mais pour l’heure, nous n’en sommes qu’à l’annonce du jeu, et de sa bêta, dont les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Killer Klowns from Outer Space: The Game devrait arriver début 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.