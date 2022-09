Killer Klowns from Outer Space: The Game : Nous l’avons vu, ce qu’il faut savoir

Killer Klowns from Outer Space: The Game est l’un des jeux surprises annoncés lors de l’Opening Night Live de la Gamescom. Le titre est par ailleurs conçu par le producteur de Friday the 13th: The Game et, vous vous en doutez, sera lui aussi multijoueur. Et nous vous le donnons en mille, le soft sera tiré du film éponyme, soit un nanar bien rigolo sorti en 1988. Voici ce qu’il faut savoir sur le titre, que nous avons aperçu très rapidement à la Gamescom 2022.

Sept humains contre trois tueurs clowns, avec beaucoup de possibilités

Comme vous avez pu le lire dans ce titre, Killer Klowns from Outer Space: The Game, contrairement à Friday the 13th: The Game, proposera à sept habitants de la ville de Crescent Crove d’affronter trois clowns maléfiques. Le tout, dans du multijoueur asymétrique traditionnel, comme nous avons déjà pu le voir sur le jeu Vendredi 13.

Bien entendu, il faut savoir que le but des sept humains sera évidemment d’éliminer les clowns, ou tout simplement de fuir. Car oui, les manières de gagner pour les humains seront aussi variées que dans Friday the 13th: The Game. Pour remporter la partie, vous pourrez tout simplement fuir, appeler la police, décimer tous les clowns ou bien carrément tenter de trouver le vaisseau spatial de ces monstres extraterrestres et le faire sauter Notez que l’emplacement du vaisseau sera généré procéduralement sur la carte à chaque nouvelle partie.

Coté contenu, Killer Klowns from Outer Space: The Game devrait être un peu famélique sur le début. Il n’y aura visiblement qu’une seule map au lancement, cinq classes côté clowns et humains, et une poignée d’armes seulement. Toutefois, le soft devrait rajouter du contenu rapidement, par un système de saisons, et les développeurs ont réellement la volonté de proposer une expérience s’enrichissant sur la longueur, et ainsi maintenir en vie le titre le plus longtemps possible. Pas comme Friday the 13th: The Game, qui s’est hélas arrêté brutalement à cause, notamment, de différends judiciaires… Soit dit en passant, Teravision Games pense déjà à plusieurs lieux du film éponyme en plus de la seule carte qui sera présente au lancement, histoire de ne pas trop laisser les joueurs dans une routine certaine.

Un bon équilibrage et pas mal de classes jouables

Vous aurez donc, pour commencer, cinq classes de clowns, à savoir Spikey the Tracker, Shorty the Fighter, Chubby the Tank, Rudy the Trapper et Jumbo the Scout. Celles-ci auront des capacités différentes et donc des armes variées. Par exemple, vous pourrez avoir une classe disposant d’un bazooka pouvant marquer un humain qui sera visible par les autres clowns durant un court laps de temps, voire une pétoire transformant progressivement les humains en cocon. En somme, il y aura plusieurs manières de décimer ses cibles, avec plusieurs armes, d’autant que les classes de clowns pourront utiliser des véhicules invisibles, se téléporter à certains endroits de la map tout en écrasant un humain au passage, et bien d’autres joyeusetés.

Les possibilités d’assassinats seront aussi diversifiées que sur Friday the 13th: The Game, et sachez que les humains ne seront pas en reste. Cinq classes seront aussi au programme avec le jeune, le punk, le biker le policier et le fermier. Ils auront bien évidemment des compétences distinctes. Par exemple, le policier pourra porter deux armes à la fois pour casser du clown en bonne et due forme. En revanche, du côté du système de réapparition pour les humains, il sera aussi tactique que minutieux. À chaque mort de votre protagoniste, vous pourrez choisir une classe en fonction des PNJs restants sur la map. En clair, s’il vous reste par exemple cinq punks, cinq bikers, trois jeunes et deux policiers, il faudra faire des choix judicieux pour se débarrasser des clowns ou fuir.

Autant dire que les parties devraient être extrêmement tendues, et on espère que l’équilibrage sera juste entre les humains et les clowns. Les dégâts devraient normalement être relativement bien calibrés, même si nous demandons à voir à quel degré, étant donné que nous n’avons pas réellement vu de gameplay. En tout cas, on sent la volonté du studio de rester le plus fidèle possible au film, mais surtout de peaufiner l’équilibrage, qui était particulièrement décrié sur un Friday the 13th: The Game. Qui plus est, les joueurs incarnant les clowns extraterrestres se sentiront moins seuls, ce qui favorisera au moins le teamplay contrairement au précédent jeu du studio.

Il faut bien l’avouer, Killer Klowns from Outer Space: The Game s’annonce excitant, et sortira début 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il est d’ailleurs possible de s’inscrire à la bêta du soft via le site officiel, et espérer y être convié pour tester le jeu de Teravision Games.