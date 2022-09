Killer Klowns from Outer Space: The Game

Killer Klowns from Outer Space: The Game est un jeu d'horreur et d'action qui revisite l'univers du film du même nom des années 1980. Le titre propose un gameplay asymétrique en 3 vs 7, avec 3 clowns tueurs et 7 survivants qui tentent de leur échapper, le tout dans des décors en provenance d'une fête foraine. Plusieurs classes de survivants sont disponibles, pour tenter plusieurs approches. Le jeu sera mis à jour avec de nouvelles cartes et de nouveaux personnages après sa sortie.