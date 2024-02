Killer Klowns from Outer Space: The Game : Le jeu d’horreur multijoueur sortira le 4 juin sur PC, PS5 et Xbox Series

Annoncé lors de la conférence d’ouverture de la Gamescom 2022, Killer Klowns from Outer Space: The Game était censé arriver l’an dernier sur PC et consoles. Malheureusement, le jeu d’horreur multijoueur de Teravision Games a fini par disparaitre des radars. Désormais co-développé et édité par IllFonic (Arcadegeddon, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Predator: Hunting Grounds), le titre a attendu l’IGN Fan Fest organisé cette semaine pour refaire surface avec un trailer montrant un peu de gameplay dans sa version alpha et indiquant qu’il sortira le 4 juin prochain sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.