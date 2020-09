Jurassic World Evolution : La version Switch détaillée par les développeurs

Les jeux de gestion et de création de parc d’attraction ont le vent en poupe sur la console hybride de Nintendo. En effet, après RollerCoaster Tycoon 3 : Complete Edition qui débarquait ce jeudi et dont voici notre test, un certain Jurassic World Evolution rejoindra lui aussi la bibliothèque très hétéroclite de ce support en vogue.

Des dinosaures au creux de la main

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les jeux de gestion dans l’univers de Jurassic Park ne se bousculent pas au portillon, alors que le créneau semblait pourtant tout trouvé. On se souvient bien de Opération Genesis en 2003, mais il était un poil superficiel. Moins connu, la Game Boy Advance s’offrait quant à elle Jurassic Park 3 : Park Builder, auquel les limitations du support firent cruellement défaut. Bref, Jurassic World Evolution arrivait à point nommé sur PC et consoles il y a deux ans.

La bonne nouvelle, c’est qu’une édition Nintendo Switch a récemment été annoncée. Mais surtout que celle-ci arrive dans peu de temps, puisqu’elle est prévue pour le mois prochain. Avant cela, le développeur a tenu à mettre en ligne une vidéo de plus de onze minutes dans laquelle l’équipe nous présente plus en détail cette version autant portable que de salon. L’occasion, notamment, d’entendre parler des limitations techniques auxquelles Frontier Developments a été contraint de faire face.

Jurassic World Evolution : Complete Edition est attendu le 3 novembre sur Nintendo Switch.