Jurassic World Evolution lâche ses dinosaures sur Switch aujourd’hui

Après avoir fait des heureux sur les autres supports en juin 2018, Jurassic World Evolution va faire son entrée sur Nintendo Switch. Avec quelques concessions techniques, certes, mais à travers une Complete Edition qui regroupera l’intégralité des contenus additionnels sortis jusqu’à ce soir. Prêt à construire votre propre parc de dinosaures ?

Des dinos partout chez vous

Bien évidemment, cette mouture Switch apporte avec elle sa plus grande force : une totale compatibilité en mode portable. On pourra donc gérer son parc et s’occuper de ses dinosaures un peu partout chez soi et en déplacement. Frontier Developments a évidemment été confrontés à certaines limitations techniques mais semble avoir réussi à tout faire tenir sur la machine.

On y retrouve donc l’aventure de bases ainsi que les trois extensions sorties depuis à savoir Secrets of Dr. Wu, Claire’s Sanctuary et Return to Jurassic Park, qui ajoutent de nouveaux personnages et dinosaures (tels que l’Ankylodocus et le Spinoraptor et des visages connus comme Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm).

Pour l’instant, Jurassic World Evolution Complete Edition ne semble prévu qu’en dématérialisé via l’eShop. Son prix est fixé à 59.99€ et sort aujourd’hui, ce 3 novembre 2020. Prévoyez un peu plus de 5,85 Go pour l’installation.