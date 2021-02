Jurassic World Evolution est disponible dès aujourd’hui sur le Xbox Game Pass

Après s’être targué d’avoir vendu près de 4 millions d’exemplaires à travers le monde, Jurassic World Evolution va faire sa place parmi les nombreux titres du Xbox Game Pass.

Et quelques secrets sur le jeu

Le jeu de simulation de Frontier basé sur la célèbre franchise cinématographique est donc disponible sur le service d’abonnement de Microsoft, le Xbox Game Pass (Xbox One et PC). Le titre vous propose de gérer votre propre parc à dinosaures. Cela passe par les finances, la recherche de nouveaux ADN, la création d’infrastructures et bien d’autres joyeusetés.

Même si vous l’avez déjà parcouru en long et en large, il reste peut-être quelques secrets à découvrir. Frontier nous en dévoile quelques uns dont quelques easter eggs :

Vous pouvez faire apparaitre le spam de Dennis Nedry « Ah ah ah, You didn’t say the magic word » en essayant d’accéder à l’écran des fossiles sans avoir construit un centre scientifique.

Dans l’extension consacrée à Jurassic Park, la monnaie tient compte de l’inflation des années 90.

En conduisant le 4×4, vous pouvez entre la chanson « Las Gaviotas » que l’on entend en arrière plan quand Nedry rencontre Dodgson dans Jurassic Park.

Sur la carte du monde des expéditions, les hélicoptères ne partent pas dans des directions aléatoires. Ils empruntent des destinations réelles, par contre le temps de vol est bien entendu réduit.

Le Crichtonsaurus doit son nom à l’auteur Michael Crichton, l’auteur derrière Jurassic Park et The Lost World. Les paléontologues lui ont rendu hommage après la découverte d’un spécimen en Chine durant l’année 1999.

Certains dialogues du jeu sont empruntés au film Jurassic Park, mot pour mot.

Si un dinosaure carnivore n’a pas faim, il peut devenir le meilleur ami d’une chèvre. L’animal peut même s’intégrer à un groupe, en tout cas jusqu’à que la faim revienne…

Durant les fouilles des paléontologues à travers le monde, il est possible qu’il découvre un trésor de pirate qui vous fait gagner 500 000$ une fois vendu.

Des ptéranodons peuvent fuir leur nid et atterrir dans d’autres niveaux ou modes auxquels vous jouez.

Jurassic World Evolution est déjà disponible sur PC, PS4 et Xbox One.