Un troisième jeu Jurassic World verra le jour avant fin mars 2026 chez Frontier Developments

Un jeu de simulation par an pour le studio

Si l’on s’intéresse aux jeux qui se vendent le plus chez Frontier, on retrouve en tête Jurassic World Evolution, qui se hisse tout en haut du podium. La licence d’Universal ne semble pas connaître la crise, autant dans le jeu vidéo qu’au cinéma puisqu’un nouveau film a été commandé il y a peu de temps. Ce qui était sans doute un élan de plus pour le studio afin de se préparer pour un nouveau jeu Jurassic World, dont l’existence est officialisée via un nouveau communiqué.

On aurait vite tendance à le nommer Jurassic World Evolution 3, puisque l’on se doute que le studio veut à nouveau développer un jeu pour sa série de simulation et de gestion, mais le nom précis de ce jeu n’a pas encore été nommé. On sait seulement qu’il est prévu pour la prochaine année fiscale, qui débutera en avril 2025 pour se conclure en mars 2026.

Avant cela, un autre jeu de simulation est prévu pour le studio, avec une licence maison et une annonce prévue dans les prochains mois, pour une sortie avant fin mars 2025. Puis, un troisième jeu de simulation verra le jour lors de l’année fiscale 2026-2027.