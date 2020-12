Epic Games Store : Jurassic World Evolution est le dernier jeu gratuit, à récupérer avant le 7 janvier

Durant cette fin d’année, l’Epic Games Store a fait office de Père Noël pour les joueurs PC avec des jeux gratuits offerts durant ces quinze derniers jours, de Metro 2033 Redux à Torchlight II. Pour bien conclure cette année si particulière, le site nous offre un dernier jeu, Jurassic World Evolution.

We were so preoccupied with whether or not we could give away 15 games in 15 days, we didn’t stop to think if we should… but we hope you’ve enjoyed your gifts!

Jurassic World Evolution is the last one to unwrap, free to claim until January 7.

🦖 🦕 https://t.co/VtxwOqQGb8 pic.twitter.com/FDdh6iyOfx

— Epic Games Store (@EpicGames) December 31, 2020