Judgment va sortir sur PS5, Xbox Series et Stadia le 23 avril

On a appris la fin des jeux first party Stadia il y a quelques heures, mais cela ne veut pas dire que les jeux arrêteront d’arriver sur la plateforme. Le premier exemple de cela est plus qu’étonnant, puisque Sega nous apprend que Judgment va bientôt s’offrir de nouvelles versions, notamment sur Stadia.

Des versions next-gen à 60 fps

Sega et Ryu Ga Gotoku Studio annoncent en effet que Judgment, qui était sorti initialement en exclusivité sur PS4, va prochainement s’offrir des versions PS5, Xbox Series et même Stadia.

Aucune version PC n’est prévue à ce jour, et IGN affirme qu’après avoir questionné Sega sur le sujet, aucune mise à jour de la PS4 à la PS5 ne semble être mise en place, ce qui veut dire qu’il faudra certainement repasser à la caisse, pour un prix qui devrait avoisiner les 40 euros. On ne sait pas encore si le transfert des sauvegardes sera possible.

Ces versions de Judgment seront disponibles avec une meilleure qualité visuelle et un framerate qui sera fixé à 60 fps, ainsi que des temps de chargement réduits et la présence de tous les DLC.