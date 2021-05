Judgment : Notre avis sur la version Next-Gen

Sorti il y a maintenant bientôt 2 ans, Judgment a eu droit à une ressortie sur consoles next-gen et Stadia. Autrefois réservé exclusivement à la PS4, un plus large panel de joueurs peuvent désormais en profiter sur PS5 et Xbox Séries X d’autant qu’il est inclus dans le Xbox Game Pass. Nous avons eu l’occasion de l’essayer sur PS5, et voici un rapide avis sur une version qui ne change finalement pas grand-chose.

Promo Judgment (PS5) - Acheter sur Amazon Des graphismes améliorés en 60 ips; Inclut l'ensemble des dlc déjà parus; Des temps de chargement optimisés

La porte d’entrée confortable aux jeux Yakuza

Se déroulant dans le même univers que les jeux Yakuza du studio Ryo Ga Gotoku, mais sans être vraiment un spin-off, Judgment nous introduit tout un tas de nouveaux personnages et une nouvelle perspective au genre. Bien que l’univers mafieux soit toujours présent, d’autant que l’on évolue dans le fameux quartier de Kamurocho, l’investigation prend ici le pas sur le reste. Nous incarnons Takayuki Yagami, un ténor du barreau qui s’est ensuite reconverti en détective après une affaire particulièrement traumatisante pour lui, et que l’on vous laisse découvrir lors de l’introduction du jeu.

Même si l’on peut jouer à « quel élément est meilleur entre Yakuza et Judgment« , le titre est surtout une excellente porte d’entrée au style de la licence Yakuza au vu de sa distanciation avec ce dernier. En revanche, on retrouve évidemment une construction très similaire en matière de game design. Le soft peut compter en outre sur une narration forte avec des personnages marquants et une intrigue policière captivante qui profite de nombreux rebondissements.

Même si le ton est souvent très sérieux, le studio arrive tout de même à placer de nombreux moments de légèreté pour relâcher la pression notamment grâce aux nombreuses activités annexes qui nous entourent. Cette sensation de liberté dans ce petit coin de Japon (avec beaucoup de temps à perdre dans les nombreux mini-jeux), couplée à un des combats en temps réel réussis, font de Judgment un très bon cru du genre.

Malheureusement, on ne sera pas vraiment convaincu par certaines mécaniques propres à l’investigation qui ralentissent un peu le rythme et font plus « gadgets » qu’autre chose même si elles participent à l’immersion. On pense par exemple aux filatures ou à la recherche d’indices dans le décor. Pour plus d’informations, nous vous conseillons notre test complet de l’époque avant de voir ce qu’apporte cette version pour la nouvelle génération de consoles.

Pas de gros changements visuels mais du confort à la clé

Bien que l’on vous recommande chaudement de le prendre en main si vous n’y avez jamais touché, on ne le conseillera pas du tout à ceux qui le possèdent déjà sur PS4 (la mise à niveau n’est d’ailleurs pas gratuite) tant les améliorations sont mineures. Ne vous attendez à aucun contenu supplémentaire si ce n’est que les DLC (et il y en a peu) seront inclus de base. En revanche, c’est une opportunité formidable pour les joueurs Xbox, Stadia et PS5 qui peuvent en profiter au meilleur de sa forme.

Les graphismes sont un peu plus beaux, les temps de chargement sont quasi-inexistants, une résolution en 4K, sans oublier que le tout tourne en 60 images par seconde. Voilà le topo pour cette version Next-Gen.

Conclusion

Judgment est un presque spin-off à la série Yakuza que l’on vous recommande chaudement si vous êtes un fan du travail du studio Ryo Ga Gotoku, et encore plus si vous souhaitez vous initier à cet univers japonais particulièrement prenant. Les personnages et la narration sont éminemment réussis mais Kamurocho regorge de quêtes annexes et de moments humoristiques pour détendre l’atmosphère. Nous sommes en outre devant la meilleure version qui soit grâce au confort technique de la nouvelle génération de consoles et du cloud gaming pour Stadia.