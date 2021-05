La suite de Judgment, nommée Lost Judgment, est en fuite sur le PSN

Après la sortie de Judgment sur PS5, Xbox Series et Stadia, SEGA nous avait donné rendez-vous pour cet après-midi à 16 heures afin de découvrir un live nommé « Judgment Day ». Cependant, comme c’est souvent le cas, les stores ont vendu la mèche un peu en avance, notamment le PSN japonais qui a listé Lost Judgment.

Une date de sortie déjà connue

Lost Judgment: Unjudged Memory, de son titre complet en anglais, est donc apparu sur la toile quelques heures trop tôt, et nous a montré ce qui semble être sa jaquette.

Les précommandes sur le PS Store listait alors des versions PS4 et PS5 pour le titre, avec une édition digitale Deluxe qui contenait un Season pass, un pack de support et trois jours d’early access, qui semblent même indiquer la date de sortie, puisque cet essai commencerait le 21 septembre. Après une petite gymnastique du cerveau et un exercice de mathématique compliqué, on peut donc facilement statuer sur une date de sortie au 24 septembre.

On attend maintenant le live de cet après-midi pour avoir plus d’informations sur le titre.