Après avoir pris le café avec la gamme Coffee Break, nous restons encore une fois du côté des petits jeux avec Love Letter. En terme de jeu culte, on commence d’ailleurs à être pas mal ! Pour donner un ordre d’idée, entre 2013 et aujourd’hui, pas moins de 10 rééditions du jeux existent !

Love Letter fait partie de ces jeux qui sont très rapidement depuis leur sortie considérés comme incontournables. Un jeu qui se met dans sa poche, avec une rejouabilité quasiment illimitée ? Banco ! A l’occasion de cette chronique, nous allons chroniquer la dernier version « classique » en date, signée Z-Man Games à l’international, Edge/Asmodée pour la France. Dans les modifications, la configuration du jeu, passant de 2 à 4 joueurs à une configuration de 2 à 6 joueurs.

De notre côté, nous avons joué à Love Letter il y a déjà quelques années via une précédente édition. L’occasion est donc avec cette nouvelle version de pouvoir établir notamment l’intérêt de ces autres configurations à 5 et 6 joueurs.

Un jeu d’amour et de hasard

Love Letter est un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs dans lequel vous allez incarner de jeunes amoureux souhaitant remettre leur lettre à la princesse du royaume. Pour cela, vous allez incarner les différents personnages qui auront votre lettre entre leur mains. Le but sera qu’ils survivent et soient le dernier en vie afin qu’ils puissent transmettre la lettre à ladite princesse. Pour cela, vous choisirez à chaque tour à quel personnage vous confierez la missive.

Une partie de Love Letter se divise en plusieurs manches durant lesquelles vous allez effectuer plusieurs tours de jeu, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes ou bien que vous soyez le dernier en lice. Lors d’un tour de jeu, vous allez piocher une carte du paquet et décider laquelle des deux cartes en mains vous conserverez. L’autre étant défaussée, son effet est résolu.

Les pouvoirs des cartes de Love Letter

0 – Espionne : Aucun effet actif. A la fin de la manche, si vous êtes le seul joueur encore en lice ayant joué ou défaussé une espionne, vous gagnez un pion faveur.

1 – Garde : Choisissez un autre joueur et tentez de deviner sa carte. si vous y arrivez, il est éliminé de la manche.

2 – Prêtre : Regardez la main d'un autre joueur.

3 – Baron : Comparez la main d'un autre joueur avec la vôtre, celui qui détient la carte la plus faible quitte la manche. En cas d'égalité, il ne se passe rien.

4 – Servante : Vous ne pouvez pas être ciblé et vous êtes protégés des effets des cartes.

5 – Prince : Défaussez la main d'un joueur et en piocher une nouvelle. Si vous devez ainsi défausser la princesse, vous quittez la manche.

6 – Chancelier : Piochez 2 cartes du paquet et choisissez une des trois cartes en mains. Replacez les autres dans la pioche.

7 – Roi : Échangez votre main avec un autre joueur.

8 – Comtesse : La comtesse n'a pas d'effet actif. Vous devez la jouer pendant votre tour si l'autre carte de votre main est un Roi ou un Prince. Vous pouvez choisir tout de même de la jouer à n'importe quel autre moment.

9 – Princesse : Si vous jouez ou défaussez par n'importe quel moyen ou raison la Princesse, vous quittez la manche.

Dépendant de votre configuration, la victoire se conclut au bout d’un certain nombre de pions « faveur » remportés. Comme nous vous le disions, cette version de Love Letter est en quelque sorte agrémentée, étant donné que le jeu était originalement pensé pour 2 à 4 joueurs, et que la carte de valeur 0 n’existe tout simplement pas. Il est bien entendu possible d’y jouer de cette façon, tout comme il est possible d’y jouer avec une configuration proposée dans les règles pour jouer à la version dite « classique ». Une bonne idée car si nous aimons l’espionne, son intérêt n’est pas non plus renversant dans la meta du jeu.

Un jeu simple à la meta complexe et violente

Love Letter fait partie de ces jeux qui sont d’une simplicité sans nom à jouer, mais qui deviennent très rapidement un gros bazar cérébral pour les joueurs. On commence à faire des théories sur ce que chacun possède comme carte, on essaie de calculer au fil de la manche les cartes restantes, et on se prend la tête à imaginer tous les scénarios possibles en quelques secondes. Un jeu d’une efficacité diabolique, à placer à côté d’un TimeBomb (on vous reparle bientôt de la version Evolution d’ailleurs) ou d’une Auberge des pirates.

Love Letter fonctionne en plus à fond les ballons quelle que soit la configuration. Les manches sont de plus très rapides, 2-3 minutes tout au plus, et on peut rapidement mettre en place nos propres conditions de victoire de partie. L’interaction est, comme vous vous en doutez, omniprésente avec tous les coups bas et stratagèmes que l’on crés. On s’amuse toujours autant à se retrouver avec une carte que l’on aurait jamais espéré avoir, et se faire assassiner salement par un autre joueur qui a bluffé au tour d’avant.

On mentionnait dans le titre de cette partie une dimension meta complexe et en effet, avec 10 cartes pour autant de possibilités, il y a toute une conception stratégique très importante. Chaque interaction d’une carte par rapport à l’autre a des conséquences et ajoutant en plus la dimension d’avancement de la partie, où l’on voit l’ensemble des cartes face visible pour celles qui ont été défaussées et activées. Cela crée de plus tout une réflexion de comptage de cartes. Love Letter est un jeu très simple d’accès, mais pouvant devenir très complexe pour les joueurs décidant de compter les cartes et estimer ce que chacun possède.

Pour qui s’adresse Love Letter ?

Vous aimez les coups bas et les manigances, vous n’avez que peu de temps pour jouer, et vous souhaitez un jeu qui tienne dans votre sac à main ? Love Letter fait partie de ces exemples parfait répondant à tout ces critères. Un petit immanquable, déjà considéré comme un classique de tous. Pour une partie, comptez 5 minutes de lecture de règle, et entre 2-3 minutes par manche, donc une petite vingtaine de minute la partie.

En terme de matériel, Love Letter est rangé dans une petite sacoche, avec dedans les cartes, la règle et les pions faveur. Pas besoin de plus ou de moins, l’ensemble est de bonne qualité. Bien entendu, étant donné que c’est un jeu qui est fait pour être joué partout et sur le long terme, on vous conseille d’investir dans des protèges cartes pour être tranquille.

Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs

Temps de partie : 20 minutes

Auteurs : Seiji Kanai

Éditeur : Z-man Games/Edge

Distributeur : Asmodee

Prix : 15 €

Love Letter fait depuis 7 ans partie des véritables incontournables des ludothèques. Un jeu se rangeant dans la poche et se sortant tout aussi simplement. Un incontournable qui vous durera des années et des années.