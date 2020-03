Le Print’n’play, le jeu de société pratique pour le confinement

Comme nous, vous avez entendu que le confinement a été prolongé. Si l’industrie vidéoludique est impactée, celle du jeu de société, l’est tout autant. Que ce soit les boutiques comme les éditeurs, tous se retrouvent un peu dans la panade et en attendant de pouvoir sortir de nouveaux de nouvelles productions, eh bien l’occasion est à fidéliser l’ensemble. L’occasion est donc de s’adonner aux print’n’play, un principe tout aussi pratique qu’utile encore plus pendant cette situation exceptionnelle.

A cette occasion, nous allons cette fois discuter un peu de ce que propose Asmodée via son pack spécial confinement, proposant un horizon assez complet de ce que l’on peut trouver en terme de print’n’play.

Un pack spécial Asmodée

Que peut-on retrouver dans le pack spécial confinement d’Asmodée ? Tout d’abord on peut trouver des jeux complets. On retrouve ici le sympathique roll & write Corinth. Nous vous en avions parlé déjà par le passé, à l’occasion d’un précédent article. L’occasion est donc belle pour vous de récupérer un bon roll & write aux illustrations vraiment sympathiques, le tout gratuitement ! Pour cela, le rendez-vous est ici pour trouver l’ensemble des documents pour jouer.

Pour les amoureux de jeux plus narratifs, les gars de Space Cowboys proposent en ligne l’ensemble des scénarios démos de Unlock. Il est inutile, il me semble de vous présenter Unlock tant le carton qu’est le jeu avec plusieurs bopites chaque année. L’occasion est donc de découvrir certains scénarios voire même de s’essayer à Unlock.

Les démos de jeu sont assez souvent des versions plus courtes et surtout exclusives principalement aux salons ou aux boutiques pour faire des démonstrations du jeu sans pour autant dévoiler du contenu proposé dans les boîtes. Space Cowboys propose également ce même principe pour Time Stories avec des démos ayant même des connections scénaristiques avec les boîtes commercialisées. Si vous souhaitez donc vous faire quelques scénarios de Unlock, le lien est juste ici.

Toujours du côté de Space Cowboys, on retrouve cette fois-ci un scénario démo pour Sherlock Holmes : Detective Conseil. Un des grands jeux narratifs sortis aujourd’hui, avec une quatrième boîte qui devrait arriver cette année. L’occasion donc pour l’éditeur de proposer un petit scénario notamment pour les grands amateurs d’enquêtes. Le rendez-vous est bien entendu ici.

Vous êtes une grande famille ? Pas de soucis !

Asmodée a pensé à tout, même aux familles plus nombreuses. Si vous cherchez ainsi des jeux sympathiques originaux, et pour quasiment tous les ages, c’est toute une sélection qui s’offre à vous.

On commence avec Petits meurtres et faits divers. Un des grands succès de Asmodée d’il y a maintenant une bonne dizaine d’années. Le principe est simple : un enquêteur est en ville pour trouver le coupable parmi différents suspects d’une affaire rocambolesque. Pour cela, il va interroger un a un chacune des personnes qui devront placer un certain nombre de mots dans leur déposition. Le souci c’est que le coupable a différents mots avec lui et donc devra faire attention à ce que disent les autres.

Petits meurtres et faits divers est un vrai incontournable jouable de 4 à 7 joueurs, on ne peut du coup que conseiller de foncer jouer au jeu. Asmodée vous propose d’ailleurs donc deux enquêtes du jeu via les différents livres.

Nous avions adoré TV Show, la première production du studio Kyf. la fine équipe est revenu il y a peu avec Fou Fou Fou, un jeu signé également par des auteurs que nous aimons également beaucoup, Théo Rivière et Corentin Lebrat. Un jeu que nous avions découvert au Festival des jeux de Vichy, un excellent jeu d’ambiance aux règles changeantes à chaque fois. Très clairement un jeu d’ambiance qui mérite plus de visibilité ! Du coup, le print’n’play est disponible ici.

On continue les jeux d’ambiance et d’apéro avec un incontournable signé Cocktail Games : Contrario. Le principe réside à trouver des expressions à l’aide de contraires et de synonymes. Simple, fun et très, très drôle, Contrario est le petit jeu que l’on se plaît à sortir assez souvent. Pour récupérer les cartes, c’est par ici que ça se passe !

Variantes et matériel supplémentaire

En plus de cela, Asmodée a également pensé aux joueurs ayant déjà leurs petites boîtes, et voulant les ressortir à l’occasion. On retrouve tout d’abord de nouveaux scénarios pour Zombie Kidz Evolution, permettant aux joueurs de pouvoir ressortir leur boîte après avoir fait l’ensemble des scénarios. Un excellent jeu évolutif pour les jeunes vraiment sympathique ! Pour les missions, le rendez-vous est donné sur le site de Scorpion Masqué !

L’autre variante de règles proposée, c’est une version pour deux joueurs de Perudo. Un autre grand classique d’Asmodée depuis des années. Pour cela, le rendez-vous est donné également ici. En conclusion, un package spécial confinement parfait à la fois pour jouer seul ou en famille pour faire passer les semaines plus vite et le plus agréablement possible.