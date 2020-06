L’Ascension de Thanos – Marvel en jeu de société

Juste après vous avoir parlé de L’Ascension du côté obscur, nous allons vous parler ici de l’adaptation de Marvel en jeu de société avec L’Ascension de Thanos. Si le jeu est pour le coup similaire à son collègue, partageant le même principe, en terme de matériel, la thématisation est complète.

A savoir, et c’est un détail plutôt important, ce jeu de société Marvel ne reprend pas, comme l’excellent Marvel Champions de Fantasy Flight Games, l’univers des comics, mais c’est une adaptation du MCU (Marvel Cinematic Universe). Le jeu prend d’ailleurs place au moment des événements du film Avengers: Infinity War.

L’Ascension de Thanos est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs, vous faisant incarner une des quatre équipes issues de la team Avengers entre autres, combattant contre Thanos et ses sbires. L’objectif sera alors de vaincre une bonne partie des adversaires sur le terrain, mais également d’empêcher Thanos de collecter l’ensemble des Pierres d’Infinité. Le jeu est donc une vraie course coopérative contre le temps.

Toute la troupe en un jeu !

Bien entendu, le premier gros intérêt du titre, c’est de retrouver l’ensemble des héros présent dans le MCU. Il sera possible ainsi de rejoindre l’équipe de Captain America ou encore celle des Gardiens de la Galaxie. Au niveau du matériel, on retrouve deux plateaux de jeu : un premier représentant le fameux gant de Thanos, le second étant celui où le fameux méchant est présent.

Pour le coup, en comparaison de l’Ascension du côté obscur, cette adaptation jeu de société tirée du Marvel Cinematic Universe s’en tire encore mieux en terme de thématisation de son jeu. C’est intéressant d’ailleurs de pouvoir comparer deux jeux ayant le même concept, les mêmes règles, et de constater ainsi lequel s’en sort le mieux, du fait de l’ambiance transmise.

On retrouve davantage dans l‘Ascension de Thanos l’aspect urgent de la situation, et l’aspect également création d’une équipe. On a l’impression par moments de se retrouver dans Civil War, avec son camp, sauf qu’ici, c’est la coopération face à l’adversité qui prime.

Un jeu où le hasard est au centre du jeu

Un tour de jeu dans L’Ascension de Thanos se déroule de la manière suivante : vous allez tout d’abord jouer Thanos en lançant deux dés. Le premier annoncera vers quelle Pierre d’Infinité va se diriger le géant, tandis que le second va gérer sa rotation vers une zone d’action. Il lui sera aussi possible de combattre des alliés ou encore d’activer les capacités de ses sbires. Cette phase sera jouée pour chaque joueur actif.

Par la suite, vous allez choisir sur quelle partie du cercle contenant alliés et sbires ennemis vous souhaitez agir. Puis, en toute logique, vous allez lancer vos dés. Chaque dé possède sur 6 faces 4 logos différents correspondant également à la spécialité d’une équipe : Combat, Mystique, Technologique et Cosmique. Les dés rouges auront par exemple plus de faces combat et ainsi de suite.

Vous pourrez alors, une fois vos dés lancés, les attribuer à une carte, soit pour la recruter soit la combattre.Vous aurez jusqu’à trois lancers de dés par tour, sauf si une carte dans votre équipe indique le contraire.

Si les logos correspondent, vous pourrez ainsi recruter une carte alliée et elle se joindra à votre équipe, et si vous souhaitez combattre un sbire, il faudra effectuer la combinaison demandée le nombre de fois nécessaire pour enlever l’ensemble des points de vie, correspondant au nombre de cases de dégâts.

Il faudra alors faire de nombreux choix : quoi prioriser, que faut-il laisser tomber, le tout dans un seul but : vaincre Thanos avant qu’il ne soit trop tard. Il sera donc possible de revivre des éléments similaires au film en revivant la mort de [insérer un super-héros]. En cela une nouvelle fois, L’Ascension de Thanos réussit à 100 % à proposer un vrai jeu de société Marvel issu des films.

De l’importance de la bonne coopération

Un aspect important faisant la réussite conceptuelle d’un tel jeu, c’est la dimension coopérative d’un tel jeu, créant ainsi un réel travail d’équipe durant la partie. Une bonne partie de votre tour de jeu sera en réalité consacré à vos discussions afin de faire des choix. Quelle décision prendre, vers quel axe se diriger. Est-ce que nous allons prioriser d’éliminer des sbires, ou de tenter de recruter tel et tel héros qui auront des spécificités intéressantes pour votre progression.

Il y a également la mise en place de toute une notion de besoins. Quels sont nos besoin au sein de l’équipe afin de pouvoir se soigner par exemple, augmenter notre nombre de dés et ainsi manipuler sa chance pour pouvoir faire plus de dégâts sur la suite des tours de jeu.

D’autant que comme nous le disions, le jeu est une véritable course contre Thanos, où tout va s’accélérer au fil des tours. Il faudra donc réussir à optimiser les différents tours de chacun, pour s’assurer la victoire, qui ne peut se faire qu’en éliminant un certain nombre de sbires. A contrario, il sera très simple de perdre, et une partie pourra très rapidement se finir.

Ainsi, à contrario de Marvel Champions qui repose sur la création de decks, L’Ascension de Thanos lui repose de façon très poussée sur l’aléatoire des dés, que l’on peut tout de même un peu contrôler via le nombre de dés que l’on pourra lancer. Si l’aléatoire est votre truc, le jeu est pour le coup vraiment amusant.

Pour qui s’adresse L’Ascension de Thanos ?

L’Ascension de Thanos est un jeu qui est facile à sortir. Lecture de règles en 10 minutes, une partie qui peut durer entre 15 et 45 minutes. Le jeu de plus n’est pas trop gros à ranger, et propose un thermoformage plutôt pratique et pensé pour ranger les différentes pièces du jeu, même si on aurait aimé qu’il soit un poil plus optimisé pour ne pas devoir avoir dans la boîte le combo thermoformage et pochettes en plastique.

Comme nous vous le disions, le matériel est vraiment sympathique, avec une figurine de Thanos plutôt bien modelée. La thématisation est vraiment très sympa et une franche réussite, nous plongeant dans l’univers du film. Et pour le coup, à l’inverse du futur Avengers de Square Enix, ce jeu est une adaptation des films.

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

: 2 à 4 joueurs Temps de partie : 45 minutes

: 45 minutes Auteur : Andrew Wolf

: Andrew Wolf Illustrateur : Rick Hutchinson

Rick Hutchinson Éditeur : USApoly

: USApoly Distributeur : Lucky Duck Games

Lucky Duck Games Prix : 50 €

Très clairement, si vous êtes fan de Marvel et plus particulièrement du MCU, L’Ascension de Thanos est un incontournable. Peu de jeux sortent aujourd’hui sous la licence des films produits par Disney et voir arriver un tel jeu en France est un petit événement en soi. Le jeu repose, comme nous l’avons expliqué durant cet article, du principe « Rising » mis en place par USApoly et tout comme pour L’Ascension du côté obscur, repose sur le développement de votre équipe et du lancer de dés.