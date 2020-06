L’Ascension du côté obscur – Star Wars en jeu de société

Après toute une période sans réelles nouveautés, le jeu de société fait son retour. Entre les nouvelles sorties disponible en boutiques, les jeux déjà sortis avant, les éditeurs doivent de nouveau séduire les joueurs avec des jeux phares. Bien entendu, nous allons continuer de mettre en avant les différentes nouveautés ainsi que de vous proposer des dossiers et guide d’achats toujours aussi complets.

Aujourd’hui, nous partons donc du côté de l’éditeur Lucky Duck Games, proposant actuellement en précommande deux jeux adaptant des licences bien connues de tous : Star Wars et Marvel. Nous vous parlons donc dans cet article de L’ascension du côté Obscur, un jeu coopératif pour deux à quatre joueurs.

Les rebelles contre-attaque

Dans l’Ascension du côté Obscur, vous incarnez une équipe de rebelles qui aura pour objectif d’affronter les impériaux du seigneur Vador. Vous devrez collaborer avec vos alliés afin de pouvoir défaire un bon nombre d’ennemis pour déjouer les plans de construction et mise en service de l’étoile de la mort. Comme vous pouvez le voir, le jeu prend place donc en pleine période de la première trilogie cinématographique.

Le premier plaisir que l’on retrouve avec ce jeu, c’est celui de pouvoir découvrir les cartes, réussissant à retranscrire parfaitement l’ambiance Star Wars notamment grâce aux illustrations digne des comics officiel. Et puis il y a cette figurine de Dark Vador avec son iconique sabre laser rouge. Comme vous le verrez, elle n’est pas là que pour faire joli car elle rentre totalement dans le principe même du jeu.

Un jeu où l’aléatoire et le décisionnel est primordial

Dans L’Ascension du côté obscur, vous allez, lors de votre tour de jeu, incarner votre équipe. Un tour se déroule de la manière suivante : vous allez tout d’abord incarner le seigneur Vador en lançant deux dés. Le premier annoncera quel zone de l’étoile de la mort va être chargée, le second annoncera l’action de notre sith préféré. Une fois ce premier jet de dé effectué, vous pourrez incarner votre équipe.

Vous allez choisir sur quel partie du cercle contenant trois cartes vous souhaitez agir, et vous allez lancer vos dés. si vous débuterez avec 4 dés, votre équipe est faite de manière que vous allez au fil de la partie, en gagner davantage. Une fois vos dés lancé une première fois, vous décidez quels dés souhaitez vous attribuer à telle ou telle carte. Vous pourrez ainsi soit recruter un rebelle au sein de l’équipe, ou bien tenter de faire un dégât à un ennemi impérial.

Si une carte se retrouve avec autant de dégâts que de case, elle est éliminée. Il faudra donc d’un côté être capable de vite éliminer le nombre d’impériaux nécéssaire pour remporter la partie, car le seigneur Vador, lorsqu’il est activé sur une zone, va attaquer automatiquement tout les rebelles présents.

Le jeu vous demandera ainsi une véritable coordination et toute une dimension décisionnelle importante : faut-il tenter de recruter ce rebelle, de sauver cet autre personnage, ou bien de le sacrifier en essayant absolument de vaincre tel impérial pour s’approcher de la victoire.

Comme vous vous en doutez, dans un jeu coopératif comme celui-ci, il y a plus de manière de perdre que de gagner et tout comme nous l’avons vécu avec Last Bastion, on perd énormément dans L’Ascension du côté obscur. On pourra ainsi perdre si trop de rebelles sont éliminés, si notre équipe est également vaincue, ou bien si l’étoile de la mort est prête à semer la destruction.

Le jeu propose d’ailleurs plusieurs niveaux de difficulté, parfait pour les joueurs souhaitant persévérer. Il vous sera également possible de créer vos propres variantes de jeu et de difficulté, le matériel étant pour le coup assez ouvert sur ceci : nombre de rebelles tués pour perdre ou encore le nombre d’impériaux à tuer pour gagner.

De l’importance de la bonne conception des dés

Un aspect important faisant la réussite conceptuelle d’un tel jeu, c’est la variation des dés, créant ainsi pour chaque équipe, une légère asymétrie. En effet, l’ensemble du jeu se repose sur quatre équipe, quatre logos donc, et les dés de chaque couleur vont ainsi prioriser tel ou tel aspects sur ses faces. Les dés rouges proposeront ainsi plus de faces tactiques.

Il faudra également réfléchir à cela dans notre choix de dés, choix de face, mais également dans notre choix de dés à relancer. De nombreuses cartes une fois obtenues vous proposeront de plus des pouvoir en sacrifiant certains dé, qui pourront grandement vous aider durant l’aventure. Très clairement, ne pensez pas remporter la victoire sans agrandir votre équipe, et avec, bien entendu de la chance au dé.

Que l’on soit d’ailleurs très clair concernant cet aspect là, cette adaptation de Star Wars en jeu de société repose en très grosse partie sur l’aléatoire et si vous êtes allergique à ce genre de jeu, nous vous conseillons davantage d’aller voir du côté d’un X-Wing par exemple, qui lui est beaucoup plus tactique.

Pour qui s’adresse L’ascension du côté obscur ?

Un jeu de société adapté d’une licence tel que Star Wars est toujours en soit un petit évènement. Tout d’abord car il va tenter de proposer une retranscription fidèle d’un univers énormément chéri des fans. Ici, l’Ascension du côté obscur réussi à 100% son pari de proposer un jeu rendant un véritable hommage à la trilogie originale. L’ambiance est plutôt réussie, et le jeu en soi fonctionne vraiment bien, à coup de coopération et de décisionnel.

On vous le redit une nouvelle fois, mais si vous êtes allergique à l’aléatoire dans un jeu de société, passez votre chemin. Pour les autres, comptez environ une dizaine de minute de lecture de règle, et entre 15 minutes et 45 minutes de temps de partie, dépendant si vous réussirez ou non à survivre longtemps aux attaques impériales.

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

: 2 à 4 joueurs Temps de partie : 45 minutes

: 45 minutes Auteur : Andrew Wolf

: Andrew Wolf Illustrateur : Rick Hutchinson

Rick Hutchinson Éditeur : USApoly

: USApoly Distributeur : Lucky Duck Games

Lucky Duck Games Prix : 50 €

Si vous êtes à la recherche d’un jeu de société Star Wars sympathique, accessible et se reposant sur du coopératif et de l’aléatoire, L’Ascension du côté obscur est une belle réussite. Un jeu vraiment sympathique à jouer, doté d’un beau matériel, et qui vous tiendra en haleine pendant plusieurs parties.