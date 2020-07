Les jaquettes PS5 dévoilées avec celle de Spider-Man : Miles Morales

Qui dit changement de génération dit également nouvelles jaquettes pour les jeux qui arriveront sur les prochaines consoles. Si la transition entre la Xbox Series X et la Xbox One ne devrait pas être radicale, celle entre les jaquettes PS4 et PS5 modifie le code couleur des jaquettes.

Le noir et blanc remplace le bleu

C’est Spider-Man : Miles Morales qui a l’honneur d’inaugurer ces nouvelles jaquettes, ce qui n’a rien d’étonnant puisque le jeu sera la grosse exclusivité de Sony lors du lancement de la PS5. Une image somme toute sobre, à l’image de celle de Marvel’s Spider-Man, le rouge en moins.

On remarque alors que cette jaquette abandonne le bandeau bleu traditionnel des jeux PS4, même si la boîte en elle-même sera bleue, pour afficher un bandeau blanc, avec l’inscription en noir. Rien de révolutionnaire donc, si ce n’est que cela s’adapte bien entendu aux couleurs de la console.