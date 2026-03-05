Japan Expo Sud 2026 : Une édition dans la lignée des précédentes

La programmation, variée mais peut mieux faire

Cette année, Japan Expo Sud 2026 est revenu avec une programmation plutôt divertissante, même si elle peut toujours mieux faire. Rien que sur le vendredi, une petite projection du sympathique film d’animation L’enfant du mois de Kamiari, sorti sur Netflix en 2022 (toujours disponible d’ailleurs). Tout cela, en compagnie des producteurs du film, qui en ont même profiter pour annoncer dans la foulée son spin off en cours de réalisation, La Bête du mois de Kamisari. Une belle annonce pour cette licence, qui devrait ravir les fans du premier film, ou ceux qui sont fans des films de Miyazaki, dont les producteurs s’en sont largement inspirés.

Bien entendu, outre cette projection suivie de diverses conférences avec divers invités sur pas mal de thèmes (Vincent Chansard, Dorian Coulon, Julien Cortey, Arnaud Laurent etc.), le cosplay était de la partie avec les WCS le samedi, et le Cosplay Show du dimanche. Le premier permet comme toujours au duo gagnant de représenter la France pour la finale à Nagoya en Août prochain. Quant à l’autre, il s’agit d’un simple concours cosplay habituel, avec des remises de prix sur la fin de la journée. D’ailleurs, les cosplays nous ont moins emballés que l’année dernière, où il y en avait bien plus à voir.

En somme, une programmation classique, bien que les animations soient toujours diversifiées avec divers quizz sur d’autres scènes, ainsi que divers stands ça et là, qui restent clairement traditionnels d’une Japan Expo. En effet, nous avions les habituels stands de créations amateurs et d’autres stands bien plus imposants vendant les produits routiniers (t-shirts, goodies, tableaux pop culture, manga divers et variés, jeux vidéo, produits dérivés etc.). Classique dans la disposition, mais toujours plaisant à arpenter afin de trouver la perle rare. En dehors de ça, Cyprien était aussi notamment sur scène le samedi, afin de parler de son livre Le Pire Guide du Japon. Sa présence était donc plus que justifiée pour la convention.

Dans le reste de la programmation en vrac, les Anime Awards 2025 étaient de la partie le samedi soir jusqu’à 20h. Présenté par l’association Kanimy invité pour l’occasion, les deux présentateurs ont pu enflammer cette soirée en décernant divers prix des meilleurs bande-son, film ou catégories du monde de l’anime, par d’autres invités de cette Japan Expo Sud 2026. C’était l’occasion rêvée d’y passer un bon moment, et il faut dire que cet événement sur la scène principale, a apporté un gros plus à la programmation du samedi contrairement à celle du lendemain, un peu tiède dans les activités, du moins sur la scène principale.

Du mieux dans le côté jeux vidéo

Concernant la partie qui nous intéresse le plus à savoir le jeux vidéo, Japan Expo Sud 2026 a fait un peu mieux que l’année passée. Même si on retrouve hélas les mêmes stands avec la Games Academy (école de développement de jeux vidéo avec pas mal de projets étudiants mis en avant), ou encore la partie freeplay et esport pour s’essayer à quelques titres dont du 2xKO voire du Super Smash Bros. Ultimate, des bornes Nintendo était bien présentes.

Grâce notamment à l’association Nintendo League, nous avions pu voir des bornes jouables des dernières productions sur Nintendo Switch 2 avec notamment le plaisant Mario Tennis Fever, voire des jeux sortis il y a quelques mois avec Pokémon Z-A, Donkey Kong Bananza voire Animal Crossing New Horizons, sorti depuis quelques années déjà. Des tournois étaient aussi de la partie, afin de proposer au moins des activités supplémentaires.

On notera également un petit stand Ankama pour les 25 ans de Dofus. Il était ainsi possible de s’essayer à ce MMO toujours debout après tant d’années, mais aussi quelques goodies en vente (tapis de souris, mangas Wakfu etc.). Cependant, le souci reste le même sur cette partie jeux vidéo : elle est assez maigre. Alors bien entendu il y a du mieux mais concrètement, avoir quelques petites exclusivités de temps à autres sur la convention Marseillaise comme celle de Paris qui en a à foison, ce ne serait pas de refus…

Cette édition 2026 de la Japan Expo Sud 2026 est-elle toujours aussi magique ? Si les fondateurs ont consenti à quelques efforts notamment sur la partie jeux vidéo, mais aussi avec quelques animations plaisantes (les Anime Awards 2025, Cyprien, WCS etc.) et concerts, le festival reste sur une disposition très similaire à l’an passé. Certes, la convention est un chouïa moins vide que la dernière édition (et encore…), mais il faut dire que l’on en fait toujours vite le tour, sauf si vous venez pour des animations précises afin de passer du bon temps. Cette Japan Expo Sud Marseille 2026 est un peu mieux que l’année dernière, même s’il va falloir maintenant améliorer certains points, à commencer par la partie jeux vidéo qui se doit d’être plus étoffée, avec pourquoi pas un jour des éditeurs ou des invités prestigieux.