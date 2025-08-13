Is This Seat Taken? : Tout le monde peut trouver sa place dans ce jeu de puzzle simple et amusant

Chacun à sa place et les vaches seront bien gardées

Avez-vous déjà essayé d’organiser un plan de table pour une cérémonie ? Si oui, vous savez le casse-tête que cela peut représenter, et si non, vous allez vite découvrir l’enfer que cela peut devenir. Is This Seat Taken? repose uniquement sur ce concept et vous propose plusieurs puzzles dans lesquels votre but sera de trouver la bonne place à chacun. Dans la vraie vie, ce genre de choses peut vous causer une crise de nerfs, alors que le titre de Poti Poti Studio (quel nom adorable) rend l’exercice presque addictif.

Et on ne parle pas ici que de mariages ou d’autres événements similaires. Is This Seat Taken? écume tous les schémas possibles en vous laissant organiser le placement au sein d’un bus, d’un taxi, d’une salle de cinéma ou encore sur une péniche, afin de renouveler sans cesse les drôles de particularités des personnes que vous devrez mettre à la bonne place.

Car chacun de ces petits personnages aura ses propres exigences. Michel ne voudra par exemple pas être assis à côté de Céline, tandis que cette dernière voudra être proche de Bernard (prénoms non contractuels). Au cinéma, certains personnages voudront peut-être consulter leur téléphone (et on hait tout le monde qui agit de la sorte), ce qui ne conviendra pas aux personnes qui n’aiment pas être dérangées. Dans le bus, des passagers voudront peut-être écouter leur musique sans écouteurs, nous demandant d’écarter les personnes qui souhaitent roupiller tranquillement.

Aussi malin que drôle

Is This Seat Taken? ne manque également pas d’humour en jouant sur des caractéristiques étonnantes comme l’odeur forte d’un personnage — que ce soit par une eau de Cologne trop forte ou une absence de douche — qui pourra gêner certains passagers à l’odorat sensible. Si Is This Seat Taken? reste un jour relativement court à dévorer en une toute petite poignée d’heures (comptez environ 4 heures), il sait constamment ajouter des petites choses pour garder l’expérience fraîche jusqu’au bout, comme le fait de jouer avec objets ou de la nourriture, à placer au bon endroit devant les bonnes personnes.

Les puzzles du genre s’enchaînent et nous laissent aussi notre propre liberté dans la façon de les résoudre, même si les plus corsés limitent forcément les réponses possibles. Le jeu dispose même d’une trame de fond qui sert de ligne rouge, où l’on suit les traces d’une star en devenir qui cherche à se faire une place dans le monde du showbiz. La métaphore est toute trouvée. L’occasion de mettre en scène quelques dialogues amusants tout en faisant le tour du monde, le jeu étant découpé en plusieurs villes (Londres, Bruxelles…) proposant leurs propres énigmes. Le tout est enrobé par une direction artistique très épurée qui participe au charme de chaque niveau.

Is This Seat Taken? n’avait qu’une promesse simple à tenir, et il la tient avec brio. Un jeu de puzzle qui détend, bourré d’humour et surtout toujours malin, à découvrir à tout petit prix (9,99 €) sur PC et Nintendo Switch. Et si vous n’êtes toujours pas convaincus, jetez-vous sur la démo du jeu sur Steam, vous nous en direz des nouvelles.