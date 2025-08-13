Is This Seat Taken? : Tout le monde peut trouver sa place dans ce jeu de puzzle simple et amusant

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Sorti à l’occasion du dernier Indie World, Is This Seat Taken? avait tout pour nous taper dans l’œil. Son concept aussi simple qu’engageant repose sur une mécanique bien pensée qui nous demande de résoudre de sacrés casses-tête sans pression, sans pour autant oublier d’être inventif à chaque seconde. Après avoir parcouru la plupart des niveaux, on est charmé par cette proposition qui s’impose comme l’une des meilleures surprises de l’été.

Jaquette d'Is This Seat Taken?
Is This Seat Taken?
pc
switch

Date de sortie : 07/08/2025

