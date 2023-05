Into the Light : Un premier trailer angoissant pour ce jeu d’aventure horrifique

Ne tombez pas dans l’obscurité

Into the Light nous racontera l’histoire de Damien, un homme visiblement torturé qui va atterrir sans trop savoir comment dans une station essence, esseulé, après le verre de trop. C’est là qu’il va rencontrer une silhouette des plus intrigantes qui l’invitera à la suivre, dans un cauchemar dont Damien essayera par tous les moyens d’en sortir. Complétement perdu face aux événements surnaturels qui vont se produire devant ses yeux, il comprendra qu’il est aussi traqué et que le temps presse pour s’échapper.

Si Into the Light dispose d’une ambiance horrifique, il mettra avant tout en avant un gameplay basé sur la réflexion avec des énigmes à résoudre. Il s’agira de bien prendre connaissance des différents lieux pour trouver des échappatoires, avec plusieurs puzzles liés à la lumière et à l’obscurité au fil de la partie, tandis que l’on est amené à comprendre comment et pourquoi notre protagoniste se retrouve dans cette situation.

Le trailer dévoilé lors de l’AG French Direct nous montre cela avec une direction artistique qui fait froid dans le dos et un mystère qu’il nous tarde de résoudre.

Pour le moment, Into the Light est prévu pour sortir sur PC via Steam. Mais pas avant un petit moment, puisque ce trailer nous informe que le jeu ne devrait pas arriver avant l’année 2025. Autrement dit, on a le temps de le revoir et d’assister à son évolution, et nul doute que le projet devrait maintenant intéresser la scène internationale.