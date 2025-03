Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog, ne devrait pas sortir cette année, ni en 2026

Direction la potentielle fin de la génération PS5

On se doutait que cet Intergalactic: The Heretic Prophet ne serait pas prêt pour cette année, mais on pouvait au moins croiser les doigts pour une sortie en 2026. C’était être un peu trop optimiste, si l’on en croit les informations de Jason Schreier. Le journaliste de Bloomberg a déclaré sur ResetEra qu’à l’image de The Witcher 4, Intergalactic: The Heretic Prophet ne devrait pas sortir en 2026, ce qui veut dire que le jeu arriverait au plus tôt en 2027.

Malgré cela, Neil Druckmann est en mesure d’affirme que le développement du jeu progresse bien. Lors du tapis rouge consacré à la diffusion de la saison 2 de la série The Last of Us sur HBO, le réalisateur a déclaré à IGN que le jeu était jouable en interne :

« Je dirai qu’on y joue au bureau et c’est incroyable. C’est vraiment bien. J’ai tellement hâte de pouvoir enfin proposer le gameplay au monde entier et de le montrer aux gens, car on vient de vous montrer la partie émergée de l’iceberg. Le jeu va bien au-delà de ça. »

Si le jeu ne sort pas en 2026 comme l’affirme Schreier, on imagine que Naughty Dog ne va pas trop en montrer lors des prochains grands rendez-vous de l’industrie, que ce soit chez Geoff Keighley ou au sein des State of Play.