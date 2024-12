Naughty Dog officialise Intergalactic: The Heretic Prophet, sa nouvelle licence exclusive à la PS5

L’après The Last of Us enfin acté

On ne va pas cacher un certain plaisir à voir le nom de Naughty Dog apposé sur autre chose que la licence The Last of Us, ne serait-ce que pour les équipes et l’opportunité pour elles de se changer les idées. Et pour ce trailer d’annonce, nous avons droit à de la cinématique in-game et il faut bien avouer que l’on reconnait assez vite l’esthétique du studio, notamment du côté de la modélisation des personnages.

Intergalactic: The Heretic Prophet nous place plusieurs millénaires dans le futur, dans la peau de Jordan A. Mun, une chasseuse de primes à la recherche d’une cible qui va finir par s’échouer sur la planète Sempiria. Éloignée de tout, cette planète est réputée pour être particulièrement hostile, à savoir que personne n’a pu quitter cette planète en 600 ans.

Une esthétique futuriste légèrement rétro par moment se dégage, avec notamment une étonnante démonstration de placement de produit. Porsche pour le vaisseau, Adidas aux pieds ou encore bien évidemment Sony pour le lecteur de disque, Naughty Dog ne nous avait pas tant habitué à cela avant. Disons a minima que ça rajoute un côté authentique à l’ensemble.

Pour le reste, on sait que Intergalactic: The Heretic Prophet est en développement depuis 2020 et que Neil Druckmann est toujours à la barre. Et vis-à-vis de ce que nous proposera le jeu, on imagine facilement sa dimension action, où l’on voit Jordan se jeter sur un ennemi avec son épée laser, mais tout reste encore à découvrir pour ce titre labellisé PlayStation Studios.