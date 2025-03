Avec Intergalactic: The Heretic Prophet, Neil Druckmann s’attend à diviser une fois de plus en s’attaquant à certains sujets

Le nom du jeu donnait un indice

Le boss de Naughty Dog était au programme d’un nouveau numéro de l’émission Creator to Creator, où il a réalisé un entretien croisé avec Alex Garland, réalisateur de films comme Civil War ou le prochain 28 ans plus tard. Il a donc été question d’Intergalactic: The Heretic Prophet, et si Druckmann ne veut pas trop en dire sur le sujet, il n’a pas hésité à évoquer le fait que le jeu s’intéressait à certains qui vont diviser.

Après avoir dit que Naughty Dog a pris des décisions qui ont généré beaucoup de haine avec The Last of Us Part II, ce à quoi Garland lui répond que cela importe peu, il ironise en déclarant : « Exactement. Mais la blague, c’est, vous savez quoi, faisons quelque chose qui ne divisera pas autant les gens. Créons un jeu sur la foi et la religion ».

Des thèmes que l’on peut facilement deviner rien qu’au nom du jeu et déjà évoqués dans le deuxième jeu The Last of Us. Il continue en précisant qu’en plus d’évoquer ces thèmes, il voulait aussi traiter de la notion d’isolement et de solitude :

« Cela se passe 2000 ans dans un futur alternatif qui dévie à la fin des années 80. Donc, dans cette chronologie de l’histoire alternative, cette nouvelle religion devient assez importante et nous passons ensuite des années à construire cette religion depuis le prophète original jusqu’à la façon dont elle est changée et évolue au fil de toutes ces années. […] Dans la plupart des jeux que nous avons réalisés, il y avait toujours un allié à vos côtés. Je veux vraiment que vous soyez perdu dans un endroit où vous ne savez vraiment pas ce qui s’est passé ici, qui sont les gens ici, quelle était leur histoire et comment quitter cette planète – encore une fois, personne n’a donné de nouvelles de cette planète depuis 600 ans – donc si vous espérez avoir une chance de partir, vous devez comprendre ce qui s’est passé ici. »

Intergalactic: The Heretic Prophet n’a toujours pas de date de sortie.