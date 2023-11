Immortals of Aveum annonce une grosse mise à jour gratuite avec Echollecteur

Les nouveautés de la mise à jour 1.0.6.0 pour Immortals of Aveum

La future mise à jour, baptisée Echollector, apportera non seulement du nouveau contenu pour le jeu, mais offrira également la possibilité d’essayer le FPS gratuitement pendant une période limitée. Elle permettra notamment à ceux ayant terminé l’aventure de prolonger leur expérience avec de nouveaux défis plus exigeants. Echollector inclura :

Du nouveau contenu jouable, des équipements et de nouveaux éléments de lore.

Un New Game +

Un nouveau mode de difficulté : « Grand Magnus »

Le New Game + vous permettra de recommencer l’aventure avec la majorité de vos capacités et sorts, tout en vous offrant la chance d’améliorer davantage votre équipement et de vous mesurer à des combats actualisés. Pour accompagner cette annonce, EA et Ascendant Studios ont également lancé aujourd’hui la mise à jour 1.0.5.5, qui optimise les performances sur PC et consoles.

La mise à jour Echollector sera disponible le 16 novembre prochain sur PC, PS5, et Xbox Series. Dans le même temps, un essai gratuit sera proposé sur consoles, ainsi qu’une démo sur Steam. On espère que cela lui permettra de redorer son blason après son échec au lancement dans une période où Starfield et Baldur’s Gate 3 monopolisaient toute l’attention du public. Pour vous donner une idée de la qualité du jeu, nous vous renvoyons vers notre test.