IKARO Will Not Die : Tout savoir sur le successeur spirituel de Velocity

« Je suis rapide »

La fin d’année va bien trop vite : en plus d’enchaîner les sorties, l’actualité bat son plein. Si bien que l’on n’a pas eu le temps de couvrir l’entièreté des nouveaux jeux qui ont été dévoilés. On profite donc du week-end pour revenir sur l’une annonces du Xbox Partner Preview, la nouvelle émission de Microsoft qui se focalise sur les éditeurs tiers, qui a permis de lever le voile sur IKARO Will Not Die. Avec un peu (beaucoup) de retard, on vous résume ce qu’il faut savoir sur ce titre.

Le studio FuturLab, à qui l’on doit le succès retentissant de PowerWash Simulator, lève le voile sur une nouvelle création, Ikaro: Will Not Die. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure où l’on nous promet un « rythme effréné » mais qui est surtout présenté comme le successeur spirituel de la série Velocity. Forcément, difficile de ne pas s’y intéresser avec cette belle promesse puisque la série Velocity avait été bien reçue par les joueurs et les joueuses, avec son gameplay frénétique et sa formule addictive.

En récompensant la vitesse et la précision, IKARO: Will Not Die veut reprendre les éléments qui ont fait le succès de cette série. On sera ainsi plongé dans un univers science-fiction où l’on devra enchaîner les compétences pour venir à bout de moult combats tourné arcade, tout en se frayant un chemin dans des couloirs jonchés d’ennemis et d’obstacles. Une composante roguelite s’ajoute où il faudra faire mieux à chacune de nos parties.

Un postulat rapidement survolé dans cette première bande-annonce, qui, malheureusement, ne laisse pas d’indication sur sa période de sortie. On imagine une arrivée en 2024, sans pour autant être acquise, mais on nous confirme bien une sortie sur PC et Xbox Series X|S.