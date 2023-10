Xbox Partner Preview : Le résumé complet des 11 annonces (Metal Gear Solid, ARK…)

Dans cet article, vous retrouverez un aperçu des 11 jeux présentés lors du Xbox Partner Preview du 25 octobre 2023. Pour plus d’informations sur chaque annonce, n’hésitez pas à consulter nos articles dédiés.

Like a Dragon Infinite Wealth

Date : 26 janvier 2024

: 26 janvier 2024 Plateformes : PC – PS4 – PS5 – XBOX ONE – XBOX SERIES

La présentation a commencé avec un titre qui avait déjà été annoncé, Like a Dragon: Infinite Wealth. Prochain épisode canonique de la série successeuse à Yakuza, le jeu est venu nous présenter un mini-jeu hyper complet : l‘île Dondoko. Pour le concept, c’est simple : prenez Animal Crossing, rajoutez quelques particularités et mettez-y l’ambiance de la franchise. Ce mini-jeu se débloquera au chapitre 6 et nous permettra de nous rendre sur une île où l’on peut construire et placer des bâtiments, personnaliser leur intérieur, veiller au bonheur des vacanciers et bien sûr, faire la bagarre. Prévu pour le 26 janvier 2024, le jeu sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

IKARO Will Not Die

Date : Non connue

: Non connue Plateformes : PC – XBOX SERIES

Le prochain jeu de FuturLab (PowerWash Simulator) s’appelle IKARO: Will Not Die et a été présenté avec une toute première bande-annonce. Présenté comme le successeur spirituel à Velocity, il s’agit d’un jeu d’action avec des mécaniques rogue-lite. On nous promet une aventure qui nous plongera dans un monde fluide et dynamique et qui met l’accent sur le mouvement. Pour l’instant, c’est prévu sur PC et Xbox Series sans plus de précision pour la date de sortie.

Still Wakes The Deep

Date : Début 2024

: Début 2024 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES – GAME PASS

Celui-ci n’est pas nouveau mais n’avait pas encore dévoilé de séquences de gameplay. Le nouveau projet du studio Chinese Room, derrière Everybody’s Gone to The Rapture et prochainement Bloodlines 2, s’appelle Still Wakes The Deep et se présente comme un jeu d’horreur narratif qui va mélanger énigmes, exploration et bien sûr, environnements oppressants. Il nous placera en 1975 sur une plateforme pétrolière en Ecosse et le moins que l’on puisse dire, c’est que les premières images ont de quoi donner quelques sueurs froides. Espérons que l’ambiance soit aussi maîtrisée à sa sortie, prévue début 2024.

Robocop Rogue City

Date : 2 novembre 2023

: 2 novembre 2023 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Rien de bien nouveau pour le prochain segment : attendu dans quelques jours, RoboCop: Rogue City n’a dévoilé qu’une nouvelle bande-annonce sans réelle nouveauté. Un acte de présence qui nous rappelle tout de même que l’on retrouvera notre homme mi-flic mi-robot à travers un jeu d’action en vue à la première personne où l’on alternera entre les phases de shoot et des moments plus calmes entre exploration et dialogues à choix.

Dungeons of Hinterberg

Date : Printemps 2024

: Printemps 2024 Plateformes : PC – XBOX SERIES – GAME PASS

Dungeons of Hinterberg est développé par Microbird Games et nous a présenté de nouveaux extraits de gameplay axés sur les relations sociales. Pour rappel, le titre nous enverra dans les Alpes orientales dans un endroit qui porte le nom du jeu et vous partirez en quête de donjons. Prévu pour 2024, le jeu sera disponible sur Xbox Series X|S et PC, avec une sortie le jour de la sortie dans le Xbox Game Pass.

Spirit of the North 2

Date : Non connue

: Non connue Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Après un premier épisode bien accueilli sur la scène indépendante, Infuse Studio remet le couvert avec Spirit of the North 2, une suite qui nous invite une nouvelle fois à suivre un renard. La précédente aventure avait été considérée comme une vraie pépite et l’on espère retrouver cette continuité dans cette production plus ambitieuse, qui tourne sous Unreal Engine 5 et qui prend la forme d’un monde ouvert.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Date : 2024

: 2024 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Celui-ci, on ne l’attendait absolument pas. Mais quelle bonne surprise de découvrir les premières images de Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Le remake du troisième épisode de la série a présente ses toutes premières images en jeu en montrant les forces de l’Unreal Engine 5. Si les séquences de gameplay étaient relativement courtes, elles étaient sans doute suffisantes pour mettre davantage l’eau à la bouche. Il faudra attendre l’année prochaine pour le revoir.

Manor Lords

Date : 26 avril 2024 (accès anticipé)

: 26 avril 2024 (accès anticipé) Plateformes : PC – XBOX – GAME PASS

C’est un jeu assez peu médiatisé dans la presse spécialisée et pourtant, Manor Lords est actuellement le troisième jeu le plus wishlisté sur Steam. Oui, après Hades II et Hollow Knight Silksong et devant tellement d’autres. Très bien reçus par les créateurs de contenus sur ces premières démos, il s’agit d’un jeu de stratégie médiéval qui vous permettra de construire des villes, de mener des combats tactiques à grande échelle et de réaliser des simulations économiques et sociales présentées comme complexes.

En plus d’une bande-annonce, le titre a également annoncé la date de son accès anticipé : rendez-vous le 26 avril 2024 sur Steam, mais également sur Xbox Series via le Game Preview. Mieux, il arrivera également sur le Game Pass pour sa sortie.

The Finals

Date : Non connue

: Non connue Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

On l’avait un peu oublié, pourtant The Finals est toujours prévu pour une sortie prochainement. Après une phase de bêta fermée en début d’année, le FPS multijoueur et free-to-play a dévoilé une courte vidéo pour annoncer une version bientôt jouable : une bêta ouverte aura lieu du 26 octobre au 5 novembre et sera cross-play entre PC, PS5 et Xbox Series. Quelques nouveautés s’ajoutent aux modes et contenus de la 1ère beta.

ARK Survival Ascended

Date : 25 octobre 2023

: 25 octobre 2023 Plateformes : PC puis PS5 et Xbox Series

On l’attendait également, le remake de ARK premier du nom est venu montrer ses toutes premières images in-game. Et il faut avouer que le coup de polish fait du bien : environnements plus beaux, décors sublimés, animations bonifiées, les bienfaits de l’Unreal Engine 5 sont bien là. Le jeu de dinosaures avait également une autre surprise puisque ARK Survival Ascended est prévu pour dans quelques heures sur Steam et en novembre sur consoles. Il aura d’abord droit à un accès anticipé de plusieurs mois avant de sortir définitivement fin 2024.

Alan Wake 2

Date : 27 octobre 2023

: 27 octobre 2023 Plateformes : PC – PS5 – XBOX SERIES

Le très attendu Alan Wake 2 est venu clouer le spectacle. On l’attendait puisqu’il avait donné rendez-vous pour montrer son trailer de lancement. Chose promise, chose dû, celui-ci a bien été dévoilé, avec en bonus, une petite séquence de gameplay. L’occasion de rappeler qu’il arrivera dans moins de deux jours sur PC, PS5 et Xbox Series. Enfin, seulement en numérique.

Voilà, c’est tout pour cette première émission Xbox Partner Preview. Une présentation assez traditionnelle mais néanmoins bien rythmée et assez variée. On aurait sans doute aimé un dernier one more thing ou autre chose qu’un titre qui sort dans deux jours pour clôturer, mais avouons que l’on ne s’attendait tout de même pas à un direct aussi rempli. Xbox doit maintenant concrétiser cette bonne première lancée par d’autres éditions aussi riches, si ce n’est davantage.