The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition viendra aussi mener l’enquête sur PS5

Un dernier mystère, la date de sortie de cette version

The Last Case of Benedict Fox nous propose de suivre la sombre aventure d’un détective possédant en lui les pouvoirs d’un démon, qui lui permettent de s’immiscer dans les souvenirs des défunts pour comprendre comment ces derniers sont morts. Un jeu d’enquête qui prend la forme d’un metroidvania en 2D et qui s’est révélé être sympathique, bien qu’entaché par plusieurs soucis de gameplay.

La communauté PS5 va pouvoir découvrir cela par elle-même puisque The Last Case of Benedict Fox va prochainement arriver sur la console de Sony. Quand exactement, cela reste encore un mystère. Mais cette version promet d’être la « Definitive Edition » du jeu, avec des améliorations de gameplay et des visuels plus poussés, tandis que l’IA devrait être améliorée et que de nouvelles mécaniques feront leur apparition. Un bien beau programme qui n’est pas vraiment détaillé, même si l’on sait que cette version intègrera d’office la grosse mise à jour du jeu qui a été publiée en début de mois.

The Last Case of Benedict Fox est déjà disponible Xbox One, Xbox Series et PC. Le jeu est aussi compris dans le Xbox Game Pass.