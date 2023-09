The Last Case of Benedict Fox déploie une nouvelle mise à jour qui fait le plein d’améliorations

Vous reprendrez bien une dose de limbes ?

Un univers sombre, une structure Metroidvanienne, des visuels chatoyants et des situations dérangeantes, The Last Case of Benedict Fox fait partie des surprises du printemps dernier, proposant une aventure complète, cohérente et dérangée, mais contrebalancée par de grosses carences techniques sur consoles, et une progression parfois mal identifiée.

Le développeur polonais Plot Twist s’est ainsi penché sur le sujet durant ces derniers mois et nous propose aujourd’hui une mise à jour importante sur Xbox (après l’avoir déployée au début de l’été sur PC) censée corriger bon nombre de problèmes relevés par les joueurs et membres de la presse à sa sortie, dont notamment une amélioration des combats, de la stabilité en jeu et une interface améliorée.

Voici la liste complète des améliorations apportées au jeu :

Remappage des touches clavier/souris ainsi que des manettes

Caméra remaniée et plus fluide

Contrôles en jeu plus réactifs

Système de combat et animations retravaillés

Mécaniques de mêlée et de visée plus rapides

Rééquilibrage des ennemis pour correspondre à la vitesse du joueur

Amélioration de la difficulté « Facile » avec des marqueurs de quêtes

Interface utilisateur et marqueurs de carte modifiés pour améliorer le flux de progression

Modifications de l’interface utilisateur basées sur les retours des joueurs

Modifications des puzzles de piano avec caméras améliorées et interface mise à jour

Amélioration de la stabilité et des performances

Corrections audios

Corrections de bugs

De belles améliorations donc, qui promettent un renouveau et un confort accru pour les joueurs et joueuses. A noter toutefois que nous n’avons pas d’informations sur un éventuel portage sur PlayStation 5 ou Nintendo Switch dans un futur proche.

Pour rappel, le jeu est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC et peut-être joué via le Xbox Game Pass, PC Game Pass et le Xbox Cloud Gaming. Si vous souhaitez en savoir plus sur The Last Case of Benedict Fox, vous pouvez notamment retrouver notre test complet.