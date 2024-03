The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition sortira le 26 mars sur PS5 et en mise à jour gratuite sur Xbox Series et PC

Au cas où vous soyez passé à côté il y a près de 11 mois jour pour jour, The Last Case of Benedict Fox nous narre l’histoire de Benedict Fox, un jeune détective en mal d’informations sur son enfance et notamment son père, dont il vient de retrouver la trace dans un mystérieux manoir. Malheureusement, l’homme est retrouvé sans vie. S’en suit une quête de plus de 15h en ligne droite vous permettant de découvrir ce qu’il s’est passé et surtout d’apprendre à Benedict la vérité sur son existence.

Nous vous en parlions dans notre test l’an passé, le jeu avait de très nombreuses qualités mais pouvait pêcher par sa technique qui laissait parfois à désirer même sur Xbox Series X/S. Après avoir annoncé en septembre dernier l’arrivée prochaine d’une Definitive Edition sur les supports déjà lotis en plus de la PlayStation 5, Plot Twist vient de préciser la sortie de cette nouvelle mouture, et c’est pour très bientôt.

Tatoue-moi sur PS5

Vous l’avez vu au visionnage du trailer d’annonce ci-dessus, The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S dès le 26 mars prochain, au prix de 24,99€. Vous noterez donc ici l’absence de la version Xbox One qui ne pourra profiter de ces améliorations générales. Mentionnons également le caractère gratuit de cette mise à jour pour tous les possesseurs du jeu sur PC et Xbox Series X/S.

Mais que viendra apporter cette nouvelle réimagination du titre des polonais de Plot Twist ? A en croire le communiqué officiel du studio, les joueurs et joueuses pourront enfin profiter de la « version ultime sur PlayStation 5 » (sympa pour les Xbox Series au passage), en implémentant le 4K/60 FPS constant, des améliorations de la fluidité concernant les phases de plateforme et les phases de combat, ainsi que de larges améliorations visuelles. Il n’est pas fait mention d’une utilisation éventuelle de la DualSense par ailleurs.

Enfin, diverses améliorations ont été faites sur l’intelligence artificielle des ennemis, mais aussi sur quelques puzzles et sur l’interface utilisateur pour davantage consolider l’ensemble. A vos limbes donc, puisque le jeu sortira dans moins de 15 jours sur PlayStation 5 (et en mise à jour gratuite sur PC et Xbox Series X/S), enlevant une fois de plus une exclusivité console d’un éditeur tiers à Microsoft après Scorn ou encore The Medium.