Hyperfunk : Découvrez le nouveau jeu du studio derrière Bomb Rush Cyberfunk, toujours inspiré par Jet Set Radio

Une suite qui ne dit pas son nom

Team Reptile a révélé les premières images de Hyperfunk aujourd’hui, et la ressemblance avec Bomb Rush Cyberfunk est ici plus que frappante. Pas de doute, on reconnaît la patte du studio et l’héritage Jet Set Radio n’est jamais bien loin, étant donné que le titre propose aussi bien des tricks que des graffitis, avec des gangs rivaux qui s’affrontent à travers les rues pour marquer leurs territoires tout en échappant aux forces de l’ordre.

Hyperfunk met aussi l’accent sur un tas de sports urbains, du BMX au skateboard, le tout avec un peu de science-fiction étant donné que vous aurez droit à votre propre jetpack pour aller plus vite et enchaîner les figures. Le titre disposera d’une ville ouverte où vous pourrez vous balader librement, et même y croiser d’autres joueurs et joueuses si vous décidez de jouer en ligne.

Hyperfunk n’a pas encore de date de sortie, et Team Reptile a simplement confirmé l’existence d’une version PC pour le moment. La page Steam est désormais en ligne.