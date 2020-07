On s’y attendait un peu puisque le bougre a d’abord fuité avant que l’éditeur ne nous donne rendez-vous ce 2 juillet pour la présentation complète. Hyper Scape, c’est donc bien le nom du battle royale d’Ubisoft, qui s’engouffre dans un genre qui a déjà attiré un sérieux public, à l’instar d’Apex Legends, Call of Duty Warzone et bien évidemment Fortnite.

Neo-Arcadia se présente

Ce sont finalement les vidéastes/streamers qui ont eu l’augure de présenter le titre avant des streams surprises et simultanés ce jeudi à 18 heures. Ubisoft délègue donc sa communication aux influenceurs qui ont lancé le jeu sous le regard curieux (et parfois perdu) des viewers. Oui, le jeu a été streamé avant l’annonce, avec un drop de clés quelque peu aléatoire et peu d’explications.

Soit, on est donc bel et bien sur un Battle Royale à 100 joueurs où l’on s’affrontera avec des équipes de trois (il est visiblement possible d’y jouer aussi en solo). Le titre nous plonge au coeur de Neo-Arcadia qui ressemble à s’y méprendre à une version futuriste de la ville de Paris. La particularité du gameplay réside ici dans sa grande verticalité, avec la possibilité de se réfugier à l’intérieur d’une boule qui va propulser le joueur en hauteur.

Au cours de la partie, il est nécessaire de faire évoluer ses armes et de faire attention aux Hacks, des capacités spéciales que le joueur peut également looter. En somme, il s’agit là de pouvoirs spéciaux qui permettent de créer des murs, poser des mines ou tout un tas d’autres joyeusetés pour mettre en déroute les équipes adverses.

Lorsque la mort vous frappe, vous pouvez tout de même continuer à vous déplacer sur la map en tant qu’Echo, afin de chercher avec vos coéquipiers un point de résurrection sécurisé.

L’autre particularité d’Hyper Scape se situe dans le dénouement de la partie. 45 secondes avant la fin, une couronne apparaîtra sur la carte. Les équipes doivent alors tenter de s’en emparer et de la conserver jusqu’à la fin du chrono pour remporter la partie. Comme tout battle royale qui se respecte, il est aussi possible de gagner en éliminant toutes les équipes adverses.

L’interactivité du public au coeur du jeu

Pour pousser l’interactivité à fond entre les streamers et leurs spectateurs sur Twitch, le jeu embarque l’extension Crowncast, qui permettra au public d’agir sur le cours de la partie de façon ponctuelle. On a notamment pu voir qu’il était possible de voter pour que la gravité diminue, ce qui change alors beaucoup de choses pour les joueurs, ou bien l’intégration de munitions infinies.

En plus de ce mode Ruée vers la Couronne, le jeu aura droit à un mode solo nommé Brume Obscure lors de sa sortie définitive. On ne sait en revanche pas en quoi consiste ce mode.

Pour le moment, Hyper Scape est en bêta limitée sur PC (mais le titre sera aussi disponible sur consoles) jusqu’au 7 juillet prochain. Un Battle Pass à 10 paliers sera mis en place lors de la sortie, avec la possibilité de tout débloquer gratuitement. Reste maintenant à savoir quand le jeu sera disponible pour tous, mais l’Ubisoft Forward de la semaine prochaine devrait répondre à notre question.