Il y a encore quelques années, le Battle Royale était un genre marginal, principalement représenté par des titres relativement obscures comme DayZ. Depuis, il a connu un essor monstrueux avec l’avènement de Fortnite, puis de Apex Legends, Call of Duty Warzone et PlayerUnknown’s BattleGrounds. Bien sûr, ce succès fait des envieux, et nombreux sont ceux qui se penchent désormais sur leur propre interprétation du BR. C’est aussi le cas de Ubisoft, qui aurait planché dans l’ombre sur un certain Hyper Scape.

Un Battle Royale futuriste

La toile s’est affolée cet après midi lorsqu’une rumeur concernant le développement d’un Battle Royale par Ubisoft a fait surface. Très vite les conjectures ont fusées, avant que finalement un site dédié au teasing de ce projet développé par l’équipe de Montréal soit mis en ligne.

Ce dernier, nommé Prisma Dimensions, explique quelques features appartenant au monde ce nouveau titre multijoueur, mais surtout prévoit une première présentation le 2 juillet prochain, pour une sortie le 12 juillet… soit le jour même de la conférence Ubisoft Forward.

Hyper Scape, de son petit nom, serait donc un Battle Royale futuriste, proposant aux joueurs de s’affronter dans une ville virtuelle jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. Peu d’infos sont pour le moment disponibles, mais on imagine une sortie sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Une parution sur Xbox Series X et PlayStation 5 serait elle aussi prévue, avec une option bienvenue de crossplay. Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour une session de Beta fermée, néanmoins à l’heure où nous écrivons ces lignes le site rencontre un problème à ce niveau.

Rendez vous le 2 juillet prochain pour la première présentation de Hyper Scape, et le 12 juillet pour la conférence Ubisoft Forward qui devrait conclure sur la sortie du titre.