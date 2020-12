Hyper Scape : Le cross-play est désormais disponible pour le free-to-play

Disponible depuis sa sortie surprise cet été, Hyper Scape n’a finalement pas fait beaucoup de vagues. On s’y attendait, mais le free-to-play battle royale d’Ubisoft n’a pas comblé les attentes des joueurs et de l’éditeur. Cela ne l’empêche pas de passer en version 2.5 qui vient apporter une composante souvent réclamée par les joueurs.

Jouer entre les plateformes

Bonne nouvelle pour les joueurs qui continuent de lancer le titre, le cross-play vient d’arriver avec la dernière mise à jour. Il est donc maintenant possible de jouer avec d’autres personnes qui sont sur une autre plateforme. Une option activée par défaut dans les paramètres mais qui peut être désactivée si vous le souhaitez.

A noter que le cross-play n’arrive pour l’instant que pour les joueurs consoles, PS4 et Xbox One. Sur PC, il faudra patienter encore un peu, mais il est tout de même possible de retrouver ses ami(e)s via un système d’invitations.

Par ailleurs, profitons-en pour noter l’arrivée d’un événement de Noël, parfait pour les fêtes de fin d’année. Celui-ci aura lieu du 15 au 29 décembre inclus et permettra de parcourir la carte avec de la neige. Vous vous en doutez, des cosmétiques sont également de la partie. Hyper Scape accueille également quelques correctifs et des améliorations liées aux matchs à mort par équipe.