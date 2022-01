Hyper Scape : Le jeu d’Ubisoft s’apprête à fermer ses portes

Les jeux service sont certes à la mode, tout comme les Battle Royale, mais rares sont ceux qui ne s’y cassent pas les dents. Ubisoft croyait pourtant beaucoup à Hyper Scape, lancé en fanfare lors de l’été 2020, à grand coup d’opérations de communication avec les streamers et influenceurs du monde entier, mais il faut croire que la sauce n’a pas pris sur la longueur, puisque l’éditeur annonce aujourd’hui la fin de l’aventure.

Fin de partie pour le jeu d’Ubisoft

Hyper Scape n’aura donc pas eu une très longue vie, puisque l’on apprend via le site officiel du jeu que les serveurs vont fermer dans les prochains mois :

« Chers participants, nous avons pris la décision difficile de stopper le développement d’Hyper Scape et de fermer les serveurs du jeu le 28 avril. Nous voulions créer une expérience de jeu de tir offrant des combats rapprochés intenses et rapides, empreints de verticalité, et nous remercions la communauté de nous avoir suivis dans cette aventure. Nous mettrons à profit tout ce que nous avons appris sur ce jeu dans nos futurs projets. »

Hyper Scape est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, mais plus pour très longtemps donc. Si vous appréciez le jeu, profitez bien des dernières semaines restantes sur le titre, en vous préparant à lui dire au revoir dès le 28 avril prochain.