Hogwarts Legacy, Skull and Bones, Assassin’s Creed… Voici tous les jeux ajoutés à la nouvelle formule du Xbox Game Pass

Tous les nouveaux jeux du Xbox Game Pass

Au programme de ces nouveautés pour le Xbox Game Pass, on remarquera surtout l’inclusion de Hogwarts Legacy, mais on passera rapidement sur le jeu Harry Potter pour voir que les nouveautés du palier Ultimate proviennent majoritairement d’Ubisoft. Et pour cause, l’abonnement englobe maintenant le service Ubisoft+ Classics, qui amène avec lui une large bibliothèque de jeux en provenance de l’éditeur français. Le Xbox Game Pass Ultimate n’est pas le seul à avoir droit à un peu de nouveautés, même si cela est moins marqué pour les paliers Premium et Essentials.

Voici la liste des nouveautés au sein du Xbox Game Pass :

Xbox Game Pass Ultimate

Hogwarts Legacy (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Assassin’s Creed II (PC)

(PC) Assassin’s Creed III Remastered (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Assassin’s Creed IV Black Flag (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Assassin’s Creed IV Black Flag: Freedom Cry (PC)

(PC) Assassin’s Creed Brotherhood (PC)

(PC) Assassin’s Creed Chronicles: China (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Assassin’s Creed Chronicles: India (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Assassin’s Creed Chronicles: Russia (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Assassin’s Creed Liberation HD (PC)

(PC) Assassin’s Creed Revelations (PC)

(PC) Assassin’s Creed Rogue Remastered (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Assassin’s Creed Syndicate (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Assassin’s Creed The Ezio Collection (Cloud et Console)

(Cloud et Console) Assassin’s Creed Unity (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Child of Light (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Far Cry 3 (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Far Cry 3 Blood Dragon (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Far Cry Primal (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Hungry Shark World (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Monopoly Madness (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Monopoly 2024 (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) OddBallers (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Prince of Persia The Lost Crown (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Cloud et Console)

(Cloud et Console) Rabbids: Party of Legends (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Rayman Legends (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Risk Urban Assault (Cloud et Console)

(Cloud et Console) Scott Pilgrim vs. The World: The Game (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Skull and Bones (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) South Park: The Stick of Truth (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Starlink: Battle for Atlas (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) STEEP (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) The Crew 2 (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) The Settlers: New Allies (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Tom Clancy’s The Division (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Trackmania Turbo (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Transference (Cloud et Console)

(Cloud et Console) Trials Fusion (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Trials of the Blood Dragon (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Trials Rising (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) UNO (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Valiant Hearts: The Great War (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) WATCH_DOGS (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Wheel of Fortune (Cloud et Console)

(Cloud et Console) ZOMBI (Cloud, PC et Console)

Xbox Game Pass Premium

9 Kings (Game Preview) (PC)

(PC) Abiotic Factor (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) Against the Storm (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Age of Empires: Definitive Edition (PC)

(PC) Age of Empires III: Definitive Edition (PC)

(PC) Age of Mythology: Retold (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) Ara: History Untold (PC)

(PC) Arx Fatalis (PC)

(PC) Back to the Dawn (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) BATTLETECH (PC)

(PC) Blacksmith Master (Game Preview) (PC)

(PC) Cataclismo (PC)

(PC) Cities: Skylines II (PC)

(PC) Crime Scene Cleaner (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) Diablo (PC)

(PC) Diablo IV (PC et Console)

(PC et Console) An Elder Scrolls Legends: Battlespire (PC)

(PC) The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC)

(PC) Fallout (PC)

(PC) Fallout 2 (PC)

(PC) Fallout: Tactics (PC)

(PC) Football Manager 2024 (PC)

(PC) Frostpunk 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) Halo: Spartan Strike (PC)

(PC) Hogwarts Legacy (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Manor Lords (Game Preview) (PC)

(PC) Minami Lane (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Minecraft: Java Edition (PC)

(PC) Mullet Madjack (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) My Friendly Neighborhood (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) One Lonely Outpost (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Quake 4 (PC)

(PC) Quake III Arena (PC)

(PC) Return to Castle Wolfenstein (PC)

(PC) Rise of Nations: Extended Edition (PC)

(PC) Senua’s Saga: Hellblade 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) Sworn (Cloud, PC et Xbox Series X|S)

(Cloud, PC et Xbox Series X|S) Terra Invicta (Game Preview) (PC)

(PC) Volcano Princess (Cloud, PC et Console)

(Cloud, PC et Console) Warcraft I: Remastered (PC)

(PC) Warcraft II: Remastered (PC)

(PC) Warcraft III: Reforged (PC)

(PC) Wolfenstein 3D (PC)

Xbox Game Pass Essential